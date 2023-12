Personale

Ashraf Ghani in breve

Data di nascita: 1949

Luogo di nascita: Provincia di Logar, Afghanistan

Nome di nascita: Ashraf Ghani Ahmadzai

Padre: Shah Pesand

Madre: Kawkaba Lodin

Matrimonio: Rula (Saade) Ghani

Figli: Tarek e Mariam

Istruzione: Università americana di Beirut, Libano, 1973; Columbia University, master e dottorato in antropologia.

Religione: Musulmano

Altri fatti

Ghani è un ex cittadino statunitense che ha rinunciato al passaporto per candidarsi alla presidenza afghana nel 2009.

Durante gli attentati dell'11 settembre, Ghani lavorava presso la Banca Mondiale a Washington e ha usato la tragedia come trampolino di lancio per il suo impegno nella politica afghana, tornando in patria pochi mesi dopo l'evento.

Gli è stato diagnosticato un cancro e ha dovuto farsi asportare una parte dello stomaco.

Ha assunto l'opinionista democratico James Carville per gestire la sua campagna presidenziale del 2009.

Sua moglie è libanese-americana.

Cronologia

1974-1977 - Professore di antropologia e studi afghani all'Università di Kabul in Afghanistan.

1977 - Viene negli Stati Uniti per studiare antropologia alla Columbia University di New York.

1983 - Professore di antropologia all'Università della California, Berkeley.

1983-1991 - Professore di antropologia alla Johns Hopkins University di Baltimora.

1991-2001 - Antropologo capo presso la Banca Mondiale.

2001 - Ritorna nell'Afghanistan post-talebano come consigliere speciale dell'ambasciatore Lakhdar Brahimi, inviato speciale delle Nazioni Unite in Afghanistan.

2002-2004 - Ministro delle finanze afghano nel governo di transizione guidato da Hamid Karzai.

Gennaio2005-2009 - Rettore dell'Università di Kabul.

2006 - Co-fonda l'Istituto per l'efficacia dello Stato, con Clare Lockhart.

2008 - Il libro di Ghani, "Fixing Failed States: A Framework for Rebuilding a Fractured World", scritto insieme a Lockhart.

2009 - Si candida alla presidenza dell'Afghanistan, classificandosi al quarto posto.

2010 - 1 ottobre 2013 - Presidente della Commissione di coordinamento della transizione, il gruppo responsabile della transizione del potere dalle Forze internazionali di assistenza alla sicurezza e dalla NATO alle Forze di sicurezza nazionali afghane.

5 aprile 2014 - Le elezioni presidenziali afghane si concludono con un ballottaggio il 14 giugno, dopo che nessuno ha ottenuto più del 50% dei voti. L'ex ministro degli Esteri Abdullah Abdullah e Ghani sono i primi due classificati.

14 giugno 2014 - Si svolge il ballottaggio.

12 luglio 2014 - Il Segretario di Stato americano John Kerry dichiara che inizierà una verifica dei risultati delle contestate elezioni presidenziali in Afghanistan e che Abdullah e Ghani accetteranno la determinazione del vincitore.

21 settembre 2014 - Dopo mesi di lotte intestine su accuse di brogli e manipolazioni del voto, Abdullah e Ghani firmano un accordo di condivisione del potere. In una conferenza stampa tenutasi più tardi, Ghani viene dichiarato nuovo presidente dell'Afghanistan e Abdullah amministratore delegato.

29 settembre 2014 - Ghanipresta giuramento come presidente, suggellando la prima transizione democratica e pacifica del Paese.

10 dicembre 2014 - Ghani condanna le "azioni disumane" descritte nel rapporto recentemente pubblicato sulle tecniche di interrogatorio rafforzato della CIA dopo l'11 settembre. Ghani afferma: "Tutto il popolo afghano deve sapere che dopo il 2014 a nessuna forza internazionale sarà permesso di mettere in prigione nessun cittadino afghano, di entrare nelle loro case o di avere prigioni".

22-24 marzo 2015 - Ghani si reca a Washington per la sua prima visita ufficiale come Presidente dell'Afghanistan. Incontra il Presidente Barack Obama, si rivolge al Congresso e si reca a Camp David per colloqui con il Segretario di Stato Kerry e il Segretario alla Difesa Ashton Carter.

29 settembre 2016 - Ghani e il noto signore della guerra Gulbuddin Hekmatyar, della fazione Hezb-i-Islami, ratificano un accordo di pace.

5 ottobre 2017 - In un'intervista alla BBC, Ghani dichiara che essere presidente dell'Afghanistan è "il peggior lavoro sulla Terra".

28 febbraio 2018 - In occasione di una conferenza internazionale a Kabul, Ghani afferma che come parte di un potenziale accordo di cessate il fuoco, il governo afghano è disposto a riconoscere i Talebani come partito politico legittimo.

1 novembre 2018 - Conferma in un'intervista a Bloomberg News che si candiderà per la rielezione nel 2019 per "finire il lavoro" di porre fine alla guerra nel suo Paese.

28 luglio 2019 - Ghani lancia la sua campagna per la rielezione.

17 settembre 2019 - Un attentatore suicida talebano si fa esplodere vicino a un comizio elettorale per Ghani. Ghani rimane illeso.

18 febbraio 2020 - Ghani viene ufficialmente dichiarato vincitore delle elezioni presidenziali in Afghanistan con il 50,64% dei voti totali ammissibili, quasi cinque mesi dopo lo scrutinio del 28 settembre 2019. I risultati sono stati ritardati a causa di diffuse accuse di brogli, per cui centinaia di migliaia di voti hanno dovuto essere ricontati e sottoposti a un processo di revisione.

9 marzo 2020 - Ghani presta giuramento come presidente, mentre Abdullah tiene una cerimonia di insediamento parallela. Abdullah sostiene che i risultati delle elezioni presidenziali sono fraudolenti.

17 maggio 2020 - Ghani e Abdullah firmano un accordo di condivisione del potere, con Ghani che rimane presidente e Abdullah che guida i colloqui di pace con i Talebani come presidente dell'Alto Consiglio di riconciliazione nazionale. Abdullah nominerà anche i membri della sua squadra nel gabinetto.

15 agosto 2021 - Dopo che i Talebani hanno preso il controllo di tutte le principali città dell'Afghanistan in sole due settimane, i combattenti Talebani entrano nel Palazzo presidenziale dell'Afghanistan poche ore dopo che Ghani ha lasciato il Paese.

18 agosto 2021 - Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale degli Emirati Arabi Uniti conferma che Ghani e la sua famiglia si trovano negli Emirati Arabi Uniti. In un video messaggio su Facebook, Ghani dichiara di aver lasciato il Paese per evitare spargimenti di sangue.

8 settembre 2021 - Inuna dichiarazione pubblicata su Twitter, Ghani afferma che sperava di evitare violenze diffuse con la sua improvvisa partenza dall'Afghanistan e si scusa con il popolo afghano per "non aver potuto far finire le cose in modo diverso". Ghani nega anche le accuse di essere arrivato negli Emirati Arabi Uniti con "milioni di dollari appartenenti al popolo afghano".

14 agosto 2022 - Dichiara allaCNN che, sebbene gli Stati Uniti abbiano inizialmente negoziato con i Talebani un accordo soggetto a condizioni, questo non è stato rispettato dagli Stati Uniti. "Il processo gestito e guidato dagli afghani è stato dirottato". Si è trasformato in un accordo a tempo e ha portato al controllo talebano. Egli afferma inoltre che lui e il popolo afghano non si concentrano su colpe o tradimenti.

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com