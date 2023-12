Ashleigh Barty supera la connazionale Ajla Tomljanovic e raggiunge le semifinali di Wimbledon

La numero 1 del mondo ha sprecato poche energie in una brillante esibizione, vincendo 6-1 6-3 sul Center Court.

La sua avversaria, invece, stava giocando il primo quarto di finale di un Grande Slam della sua carriera ed è riuscita ad entrare in partita solo nelle fasi finali.

Barty ha conquistato il set d'apertura con facilità in poco più di 20 minuti e ha strappato il servizio all'inizio del secondo set.

Con la partita che sembrava avviarsi alla conclusione, Tomljanovic ha strappato il servizio a Barty per avere un attimo di speranza, ma la connazionale ha chiuso rapidamente la porta, recuperando il break e servendo per la vittoria.

"Ajla (Tomljanovic) è una concorrente incredibile", ha detto Barty durante l'intervista a bordo campo dopo la vittoria.

Ho giocato molto con lei, mi sono allenata con lei, tutte le australiane a casa sono orgogliose di lei ed è stato ( ... ) bello condividere il campo con lei oggi".

"È un sogno che si realizza. So che lo si sente dire spesso, ma questo è il mio sogno e sono estremamente grata di avere l'opportunità di vivere ciò che amo fare e questo pomeriggio non è stato diverso".

Barty punta a diventare la prima campionessa di singolare femminile a Wimbledon da quando Evonne Goolagong vinse nel 1980 e, nonostante l'infortunio che l'ha costretta a ritirarsi dagli Open di Francia del mese scorso, sembra avere tutte le carte in regola per tentare l'impresa quest'anno.

L'unico titolo del Grande Slam della 25enne è arrivato al Roland Garros nel 2019 ma, con molti dei grandi nomi di questo sport non più presenti nei sorteggi, l'edizione di quest'anno di Wimbledon sembra un'occasione come un'altra per aggiungersi al suo palmarès.

Barty affronterà Angelique Kerber negli ottavi di finale dopo che la tedesca ha battuto Karolina Muchova per 6-2 6-3 martedì scorso.

"Mi piace molto questa sfida. Lei sa come muoversi su questo campo e so che devo giocare bene per avere una chance in questo match", ha aggiunto Barty.

Nel frattempo, martedì Aryna Sabalenka ha battuto Ons Jabeur e ha raggiunto la sua prima semifinale in un Grande Slam. Jabeur è diventata la prima donna araba a raggiungere i quarti di finale a Wimbledon, ma non è riuscita a entrare nella storia dopo essere stata battuta da Sabalenka per 6-4 6-3.

Sabalenka affronterà ora Karolína Pliskova per un posto in finale, dopo che anche la ceca ha raggiunto la sua prima semifinale a Wimbledon dopo aver sconfitto Viktorija Golubic.

