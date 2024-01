Ashleigh Barty raggiunge la prima finale di Wimbledon con un'enfatica vittoria su Angelique Kerber

Alla n. 1 del mondo è bastata meno di un'ora e mezza per sconfiggere la sua avversaria per 6-3 7-6, mentre l'australiana punta al suo secondo titolo del Grande Slam.

Kerber, vincitrice di Wimbledon nel 2018, sembrava in procinto di pareggiare l'incontro, ma è stata interrotta all'amore in modo enfatico mentre serviva per il secondo set.

Barty ha mostrato un po' di nervosismo nel tentativo di chiudere l'incontro e ha avuto bisogno di quattro match point per sconfiggere la sua implacabile avversaria dopo aver condotto per 6-0 nel tie break.

"È incredibile", ha dichiarato Barty dopo la partita. "Questa è la partita di tennis più bella che io abbia mai giocato e Angie ha davvero tirato fuori il meglio di me oggi. Sono incredibilmente orgogliosa di me stessa e della mia squadra e ora ho la possibilità, sabato, di vivere un sogno d'infanzia".

LEGGI: Federer esce di scena da Wimbledon

"Bisogna godersi il viaggio e tutte le opportunità che mi si presentano con le persone che amo e che mi aiutano a dare il meglio di me. L'importante è venire qui e divertirsi. Giocare davanti a questo pubblico e su un campo bellissimo: non c'è niente di meglio".

"In questo viaggio ho avuto alti, bassi e tutto quello che c'è in mezzo. Ci sono molte cose che mi hanno portato a questo punto e giocare la finale di Wimbledon sabato sarà la cosa più bella in assoluto".

Barty, che non ha ancora perso un set in questi campionati, ha messo in scena un clinic di colpi potenti mescolati a tocchi morbidi a rete e il suo gioco a tutto tondo si è rivelato troppo per la sua avversaria.

La tre volte vincitrice del Grande Slam Kerber, 25esima testa di serie, ha mantenuto il match serrato per tutto il tempo e c'è stato un solo break di servizio nel primo, quando Barty ha preso il comando.

La 25enne, campionessa degli Open di Francia nel 2019, è la prima donna australiana a raggiungere la finale di Wimbledon da 41 anni a questa parte e cerca di emulare i successi della connazionale Evonne Goolagong Cawley nel grande slam su erba. Goolagong Cawley ha vinto i titoli di Wimbledon in singolo nel 1971 e nel 1980.

Barty affronterà Karolina Pliskova nella finale di sabato, dopo che la ceca ha sconfitto Aryna Sabalenka per 5-7 6-4 6-4 in un'emozionante partita di Wimbledon.

Entrambe le giocatrici si presentavano alla loro prima semifinale di Wimbledon, ma non c'è stato alcun segno di nervosismo, dato che le due grandi giocatrici si sono scambiate alcune ferocemente all'inizio.

Il servizio della Pliskova è apparso imperioso fin dall'inizio, ma un doppio fallo sul 30-40 ha sorprendentemente consegnato alla Sabalenka il set d'apertura.

Sempre così calma e raccolta in campo, la Pliskova è apparsa un po' abbattuta mentre tornava alla sua sedia, forse sconcertata per come il set le sia improvvisamente sfuggito di mano.

Tuttavia, non ha mostrato alcun segno di rimuginare sulla delusione ed è uscita all'inizio del secondo set con una missione.

Le due giocatrici sono note per i loro potenti colpi da fondo campo ma, mentre la qualità del tennis continuava a migliorare, entrambe hanno mostrato una notevole finezza intorno alla rete, in particolare la Pliskova ha mostrato tocchi abili per vincere incredibili back-to-back.

La ceca ha finalmente ottenuto il break di servizio che il suo gioco meritava nel quinto game del secondo set e alla fine è riuscita a vincere il resto del set per pareggiare l'incontro.

La Pliskova ha iniziato il terzo set sulla stessa falsariga, strappando il servizio a Sabalenka nel game d'apertura; la bielorussa, che in campo è certamente più vivace della sua avversaria, ha iniziato a mostrare per la prima volta un po' di frustrazione.

Mentre Pliskova stava servendo per il match sul 30-15, Sabalenka ha colpito una palla verso la linea di fondo che è stata chiamata fuori dal giudice di linea. Sabalenka ha scelto di non contestare, il che si è rivelato un errore poiché la palla aveva effettivamente preso la linea.

Questo ha dato a Pliskova un match point, che ha convertito al primo tentativo con un altro ace per prenotare il suo posto nella sua seconda finale di un Grande Slam, dove spererà di fare meglio di quanto ha fatto nella sconfitta con Kerber agli US Open nel 2016.

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com