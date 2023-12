Ashleigh Barty punta alla gloria di Wimbledon da numero 1 del mondo

All'inizio del mese ha vinto il suo primo titolo del Grande Slam al Roland Garros e ha scalzato la giapponese Naomi Osaka dal primo posto della classifica mondiale femminile.

Ora la 23enne australiana punta a diventare la prima australiana a vincere Wimbledon da quando il suo idolo e mentore Evonne Goolagong Cawley vinse il suo secondo titolo nel 1980.

"Evonne è stata un'incredibile campionessa del nostro sport, è l'essere umano più genuino che si possa incontrare e anche solo essere menzionata nella stessa conversazione con lei è un po' sconcertante per me", ha detto Barty, che è solo la seconda donna australiana a occupare la posizione numero 1 del ranking e la prima dopo Goolagong Cawley nel 1976.

"È stata una mia fonte di ispirazione, una mia mentore e una mia amica, e qualsiasi cosa si avvicini a ciò che ha raggiunto nella sua carriera sarebbe incredibile".

LEGGI: Rafael Nadal pronto a conquistare nuovamente Wimbledon

LEGGI: Naomi Osaka può vincere 10 grandi slam, dice Li Na

La vittoria di Barty sulla ceca Marketa Vondrousova per 6-1 6-3 a Parigi l'ha resa la prima australiana a vincere gli Open di Francia dopo Margaret Court nel 1973.

Ma completare la doppietta Open di Francia-Wimbledon è una delle imprese più difficili da realizzare nel tennis, poiché le giocatrici devono passare dalla terra battuta, che rimbalza molto, all'erba, che rimbalza poco.

L'ultima giocatrice a vincere due volte il Roland Garros e Wimbledon è stata Serena Williams nel 2015.

Tuttavia, Barty è già in forma sull'erba: è stata campionessa di Wimbledon junior all'età di 15 anni e finalista perdente in doppio nel 2013.

"Non ho mai trovato troppo difficile il passaggio dalla terra battuta all'erba", ha detto Barty, la cui vittoria in un evento su erba a Birmingham, in Inghilterra, domenica l'ha portata al numero 1 del mondo.

"Amo la stagione su erba e mi sento molto a mio agio sui campi in erba".

È fiduciosa di poter superare il terzo turno nel tabellone principale del singolare per la prima volta nella sua carriera.

"È uno slam in cui ho avuto un successo incredibile da juniores e in doppio", ha detto.

"Mi piacerebbe provare a fare un po' di storia e fare bene in singolare".

Per ulteriori notizie e video, visitare CNN Sport

Ritrovare me stessa

Nelle ultime tre settimane, l'insolito percorso della Barty verso la gloria tennistica ha catturato l'immaginazione del mondo sportivo internazionale.

Bambina prodigio, introdotta al tennis dai genitori all'età di cinque anni, Barty ha raggiunto il numero 2 del mondo nel tennis giovanile ed è stata due volte finalista del Grande Slam in doppio all'età di 18 anni.

Ma ha lottato per affrontare la solitudine della vita nel tour femminile e ha lottato contro la depressione. Soffrendo di burn out e del peso delle aspettative, la giovane australiana ha abbandonato il tennis nel 2014.

L'anno successivo si è unita alla squadra femminile di cricket dei Brisbane Heat, in Australia, per l'edizione inaugurale della Women's Big Bash League 2015-16. Pur essendo una giocatrice eccezionale, le mancava la natura competitiva del tennis. Dopo 14 mesi di assenza, Barty è tornata nel tour femminile nel 2016, con un ranking di n. 623.

La pausa le ha dato nuova linfa vitale.

"Sono quasi certa che non starei giocando [ora], se devo essere onesta", ha detto Barty. "Avevo bisogno di una pausa per rinfrescarmi e ritrovare me stessa. Ma tornare è stata la decisione migliore che abbia mai preso".

Ha raggiunto la finale di doppio degli Open di Francia con Casey Dellacqua nel 2017 e ha vinto gli US Open di doppio con CoCo Vandeweghe nel 2018.

LEGGI: Chi è Amanda Anisimova?

Il rifiuto di Murray

Prima di conquistare il titolo del Grande Slam in singolare, Barty si è trovata alle prese con un dilemma, quando ha ricevuto un messaggio dall'ex numero 1 del mondo maschile Andy Murray, che le chiedeva se volesse giocare il doppio misto durante il suo rientro dall'operazione all'anca a Wimbledon.

"È stata probabilmente la decisione più difficile che abbia mai dovuto prendere, dire di no a Andy", ha detto Barty.

"Me l'ha chiesto prima degli Open di Francia e io mi ero già impegnata a giocare il doppio con Vika [Victoria Azarenka], e credo che giocare tre eventi sia un po' troppo per me.

"Volevo essere sicura di poter dare il meglio di me sia in singolare che in doppio. Ma certamente non è stata una decisione facile, ho dovuto prendermi un po' di tempo per pensarci".

La favorita di Wimbledon

Barty ha una striscia di 12 vittorie consecutive ed è la favorita per il titolo di Wimbledon secondo i bookmaker britannici.

Ma si è ritirata dall'evento di Eastbourne di questa settimana per precauzione, a causa del riacutizzarsi di un infortunio di lunga durata al braccio.

"È un infortunio che abbiamo dovuto gestire da quando avevo 16 anni", ha detto Barty ai giornalisti.

"È solo un infortunio da stress osseo e dobbiamo prendercene cura. Penso che staremo bene e saremo pronte per la prossima settimana".

L'allenatore australiano Darren Cahill, ex mentore di Andre Agassi, Lleyton Hewitt e Simona Halep, dà sicuramente Barty come favorita per Wimbledon, che inizierà il 1° luglio.

"Con il suo modo di giocare, la fiducia che ha acquisito negli ultimi due anni con il suo stile, la varietà del suo gioco, la capacità di giocare lo slice in modo piacevole e basso, credo che Ash si presenterà come la giocatrice da battere", ha detto Cahill alla CNN Sport.

"Vedremo come reagirà alla vittoria del suo primo Major. Le persone reagiscono in modi diversi, ma è una cosa bellissima per lei, vincere il primo major, metterlo in banca e vedremo se riuscirà a concentrarsi sul lavoro per fare bene a Wimbledon".

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com