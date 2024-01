Ashleigh Barty diventa la prima donna australiana a vincere il titolo di Wimbledon in singolare dopo 41 anni

La numero 1 del mondo ha vinto il primo set, ma ha perso il secondo in un emozionante tie-break, prima di ritrovare la calma e vincere la finale.

Barty è la prima donna australiana a vincere il titolo di singolare da quando il suo idolo Evonne Goolagong Cawley lo vinse nel 1980.

La Pliskova, che era alla sua seconda finale di un Grande Slam, ha impiegato troppo tempo per entrare in partita e ha pagato la sua forma iniziale, nonostante sia migliorata nel secondo e terzo set, più competitivi.

"Devo ringraziare sinceramente ogni singola persona presente in questo stadio. Avete reso il mio sogno così speciale, grazie mille", ha detto Barty durante l'intervista a bordo campo.

"È stato un match eccezionale fin dall'inizio, sapevo di dover dare il meglio di me. Sono stata davvero orgogliosa di me stessa per il modo in cui sono riuscita a resettare e ad andare avanti".

Per la prima volta dal 1977, entrambe le giocatrici facevano il loro esordio in una finale di Wimbledon, ma una l'ha affrontata molto meglio dell'altra.

Pliskova ha iniziato il match in modo molto nervoso e Barty, forte della sua esperienza, non ha mai dovuto cambiare marcia durante gli scambi iniziali.

Il servizio della ceca è di solito la sua arma più potente, ma anche quello l'ha abbandonata nelle fasi iniziali: ha dovuto attendere fino al terzo gioco prima di conquistare un punto.

Il primo set si è concluso in un batter d'occhio e all'inizio del secondo non c'è stato alcun cambiamento, con Barty ancora una volta in vantaggio di un break.

Ma, con la partita che sembrava scivolare via dalla Pliskova, quest'ultima ha finalmente trovato il suo ritmo e ha recuperato il break per portarsi sul 3-3.

Sembrava che fosse scesa in campo un'altra giocatrice, con la Pliskova che colpiva ace e spingeva la Barty ai suoi limiti.

Ma l'australiana sembra essere all'altezza degli sforzi dell'avversaria e ha la possibilità di servire per il campionato, solo per sprecare l'opportunità e perdere al tie-break.

Il set decisivo è stato più simile alla finale che molti si aspettavano, con entrambe le giocatrici che hanno preteso il meglio l'una dall'altra.

La classe di Barty è emersa alla fine, quando si è ripresa da un secondo set deludente per vincere la finale in modo più agevole.

"Stava giocando un torneo incredibile e una partita incredibile oggi", ha dichiarato un'emozionata Pliskova durante l'intervista a bordo campo.

"Non è stato facile chiudere il secondo set, ho lottato per metterla in difficoltà, ma credo che abbia giocato davvero bene, quindi complimenti a lei".

Per Barty è stato un viaggio incredibile verso il suo primo titolo di Wimbledon.

Dopo una carriera giovanile stellare, si è presa una pausa dal tennis nel 2014, affermando in seguito che questo sport era diventato "robotico" e che lei era "vittima del mio stesso successo".

Si è dedicata al cricket e ha ottenuto un contratto come tuttofare con i Brisbane Heat in Australia, prima di tornare al tennis nel 2016.

Ha poi vinto il suo primo Grande Slam agli Open di Francia nel 2019, prima di prendersi un'altra pausa dallo sport durante la pandemia di Covid-19.

Fonte: edition.cnn.com