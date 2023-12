Ashleigh Barty batte Marketa Vondrousova e vince gli Open di Francia

Potrebbe cambiare le cose dopo aver battuto la ceca Marketa Vondrousova per 6-1 6-3, diventando la prima australiana a vincere l'Open di Francia su terra battuta dopo Margaret Court nel 1973.

"Oggi ho giocato la partita perfetta", ha detto Barty al pubblico.

Vondrousova è d'accordo.

"Credo che oggi mi abbia dato una lezione", ha detto la 19enne.

È stata un'impresa quasi impossibile, visto che Barty ha lasciato il tennis cinque anni fa - appesantita dalle aspettative dopo una carriera giovanile stellare - e ha persino giocato a cricket da professionista prima di tornare nel 2016.

"Non so nemmeno se sarei seduta qui a parlare con voi se stessi giocando a tennis se non avessi fatto un passo indietro", ha detto.

"È ovviamente una parte della mia vita che dovevo affrontare, e sento che è stata la decisione migliore che ho preso in quel momento, ed è stata ancora migliore tornando".

La benvoluta ventitreenne dal grande dritto e dal repertorio vario è in ascesa da allora e salirà di sei posizioni al n. 2 del mondo dietro a un'altra giovane stella, la ventunenne Naomi Osaka, quando verranno pubblicate le nuove classifiche di lunedì.

La bravura di Barty è tale che, dopo aver vinto Wimbledon da junior all'età di 15 anni, è diventata una campionessa del Grande Slam sia in singolare che in doppio.

Barty ama usare il termine "cheapies" per descrivere gli errori non forzati e non ce ne sono stati molti che sono usciti dalla sua racchetta contro Vondrousova in quella che è stata la finale femminile più sbilanciata al Roland Garros - in termini di partite - da quando Justine Henin ha sconfitto Ana Ivanovic per 6-1 6-2 nel 2007.

Forse era doveroso, visto che nelle ultime sei finali non sono mancati i drammi.

Henin possiede un meraviglioso e versatile rovescio in slice che può aiutare in posizione difensiva, neutralizzare le avversarie e provocare i colpi bassi.

E con la Vondrousova in difficoltà nel secondo set contro la Barty, un suo slice da ben oltre la linea di fondo ha spiazzato la mancina con un vincente netto.

Grande inizio

L'inizio della Barty è stato probabilmente la chiave dell'incontro. La finale è stata ritardata di circa un'ora e mezza a causa del completamento della semifinale maschile tra Novak Djokovic e Dominic Thiem, con un'altra interruzione per pioggia.

È stata la prima finale di un Grande Slam sia per Barty - che non aveva mai superato il secondo turno a Parigi - sia per Vondrousova. Ma l'australiana è più affermata della sua avversaria e, quindi, abituata a giocare su palcoscenici più grandi.

A marzo, ad esempio, Barty ha vinto uno dei tornei più importanti al di fuori dei grandi slam, il Miami Open. Vondrousova, invece, non aveva mai giocato sullo stadio principale Philippe Chatrier.

L'esperienza in più è stata determinante.

Barty si è portata in un rapido vantaggio di 4-0, un giorno dopo aver condotto un'altra teenager, Amanda Anisimova, per 5-0 in semifinale.

L'americana ha però recuperato un set e un break di vantaggio, il che significa che Barty ha dovuto rimontare per raggiungere la finale.

Non ha commesso due volte lo stesso errore.

"Ieri è stata una vera e propria montagna russa", ha dichiarato Barty. "Non c'è modo di dirlo. Penso di aver giocato un ottimo tennis e un tennis orribile.

"Poi oggi ho continuato a ripetermi: 'Potrei non avere mai più questa opportunità', quindi ho cercato di afferrarla con entrambe le mani".

Barty ha ottenuto 27 vincenti a fronte di 26 errori non forzati sotto il sole del tardo pomeriggio, che ha fatto da contraltare alla pioggia della giornata. I venti che hanno condizionato così drasticamente le semifinali maschili di venerdì sono stati ancora un problema per Barty e Vondrousova, ma non così drastico.

Vondrousova, come Barty, possiede un tocco super. Ma il drop shot di cui gode ha funzionato raramente, a differenza dei turni precedenti.

La Vondrousova è stata in grado di recuperare da posizioni minacciose nei due precedenti incontri contro Johanna Konta e Petra Martic - sotto 5-3 nel primo set e salvando set point - ma la Barty non è stata altrettanto generosa.

Primo set perso

Vondrousova non aveva mai perso un set prima della finale, quindi la vittoria di Barty all'esordio e in tempi rapidi deve essere stata un duro colpo.

Se la mancina avesse vinto, Vondrousova sarebbe diventata la prima teenager a vincere un Major dopo Maria Sharapova agli US Open del 2006 e la prima al Roland Garros dopo Iva Majoli nel 1997.

"Penso di essere orgogliosa di me stessa in tutto e per tutto, perché ho solo 19 anni e ho vinto sei partite difficili", ha detto Vondrousova, i cui genitori erano presenti. Sono state due settimane incredibili per me".

Barty ha fatto la storia con il suo titolo sulla superficie su cui aveva poca esperienza.

"All'inizio dell'anno ho detto al mio team che ero preoccupata di cadere", ha detto Barty. "E posso dire con successo che siamo arrivati alla fine della stagione sulla terra battuta e non sono caduta nemmeno una volta. Quindi sono molto contenta".

E indovinate quale sarà il prossimo Grande Slam? Wimbledon. Su erba.

