Ashleigh Barty batte Madison Keys e accede alla finale degli Australian Open

La 25enne ha conquistato la finale degli Australian Open giovedì, dopo aver sconfitto l'americana Madison Keys per 6-1 6-3 in poco più di un'ora di gioco.

Barty non ha ancora perso un set nel torneo e l'Australia si aspetta ora la prima campionessa di singolare degli Australian Open dal 1978.

Affronterà Danielle Collins nella finale di sabato, dopo che l'americana ha battuto Iga Swiatek in set diretto (6-4 6-1) giovedì.

"È semplicemente irreale", ha detto Barty dopo la partita.

"Come australiane, siamo viziate dal fatto di essere una nazione da Grande Slam, e ora abbiamo la possibilità di giocare per un titolo".

Il primo set è finito in un lampo, con Barty che ha usato la sua esperienza e il suo servizio devastante per vincere in soli 26 minuti.

Keys, che giocava la sua prima semifinale degli Australian Open dal 2015, ha faticato a iniziare la partita, ma ha opposto una certa resistenza nel secondo set.

Nonostante alcuni impressionanti vincenti dell'americana, Barty ha avuto il controllo totale dall'inizio alla fine.

Il pubblico australiano ha esultato dopo che Barty ha colpito il vincente sul match point e l'ha vista diventare la prima australiana a raggiungere la finale di singolo femminile in questo evento dal 1980.

Barty non sarà nemmeno molto stanca. Ha trascorso solo poco più di sei ore in campo durante il primo Grande Slam dell'anno e non è mai sembrata in difficoltà.

Ma l'australiana non potrà dare per scontata la finale, vista la forma della sua avversaria.

La Collins, al rientro dopo gravi problemi di salute, è stata impressionante contro la Swiatek e sembrava pronta a disputare la sua prima finale del Grande Slam.

La ventottenne americana ha festeggiato a malapena la vittoria in semifinale ma, dietro una faccia di ghiaccio, ha dichiarato di essere eccitata per la partita più importante della sua vita.

"È una sensazione incredibile. È stato un vero viaggio", ha detto dopo la partita.

"Sono tanti anni di duro lavoro. Ieri ho parlato di tutte le mattine presto in cui mio padre si alzava per allenarsi con me prima della scuola. È incredibile essere su questo palcoscenico, soprattutto dopo tutte le sfide di salute. Non potrei essere più felice".

La Collins è sempre stata sincera riguardo alle sue difficoltà di salute e ha detto che il dolore dovuto all'endometriosi - una condizione in cui il tessuto che riveste l'utero cresce al di fuori di esso - è stato uno dei peggiori che abbia mai provato.

Per Barty, tuttavia, questo è solo un altro capitolo di una carriera incredibile.

Dopo una carriera giovanile stellare, si è presa una pausa dal tennis nel 2014, affermando in seguito che lo sport era diventato "robotico" e che lei era "vittima del mio stesso successo".

Si è dedicata al cricket e ha ottenuto un contratto come tuttofare con i Brisbane Heat in Australia, prima di tornare al tennis nel 2016.

Ha vinto il suo primo Grande Slam agli Open di Francia nel 2019, prima di prendersi un'altra pausa dallo sport durante la pandemia di Covid-19.

Ora sta producendo uno dei migliori tennis della sua vita ed è sicuramente l'atleta da battere nel tour femminile.

Fonte: edition.cnn.com