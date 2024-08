Ashanti e Nelly hanno accolto una nuova aggiunta alla loro famiglia sotto forma di un bambino.

Il duo ha presentato il loro primo figlio al mondo, un maschietto di nome Kareem Kenkaide Haynes, circa un mese fa, come comunicato dal rappresentante di Nelly a CNN il mercoledì.

"Affascinante come i progetti della vita non...siano sempre puntuali," ha scritto Ashanti in un post su Instagram il mercoledì, facendo riferimento a un verso del suo successo "Always On Time" con Ja Rule. "Ho desiderato diventare madre per molto tempo, ma nulla poteva prepararmi A TUTTO ciò che comporta la maternità!"

Ashanti, 43 anni, e Nelly, 49, hanno reso pubblico il loro riavvicinamento lo scorso anno.

La loro reunion romantica è avvenuta 20 anni dopo che avevano iniziato a frequentarsi e un decennio dopo la loro separazione.

In aprile, la coppia ha annunciato in esclusiva a Essence magazine di essere pronta per il matrimonio e l'arrivo di un bambino.

"Questa nuova fase della mia vita è una benedizione piena d'amore, speranza e apprensione," ha dichiarato Ashanti all'epoca. "La maternità è qualcosa che ho atteso con impazienza e condividere questa esperienza con la mia famiglia, il mio fidanzato e i sostenitori devoti che hanno sempre sostenuto la mia carriera è un'avventura straordinaria."

Si presume che abbiano scambiato le promesse nel dicembre 2023.

Questo è il primo figlio per entrambi, Nelly e Ashanti. Il rapper "Hot in Herre" ha già due figli da una relazione precedente e ha adottato la nipote e il nipote dopo la morte della sorella per leucemia nel marzo 2005.

Ashanti ha espresso la sua eccitazione per le sfide della maternità, dicendo: "La maternità è qualcosa che ho atteso con impazienza e l'aspetto divertente dell'allevare un bambino è un bonus inaspettato!" Dopo l'arrivo di Kareem, Ashanti e Nelly sono costantemente alla ricerca di opzioni di intrattenimento per famiglie per legare come nuova famiglia.

