Ash Barty farà da mentore alla wildcard Gadecki agli Australian Open

L'ex numero uno del mondo Barty ha chiuso la sua carriera lo scorso marzo, poco dopo aver posto fine ai 44 anni di attesa del suo Paese per una campionessa nazionale agli Australian Open.

La numero 202 del mondo Gadecki ha dichiarato, in occasione della United Cup di Sydney, che Barty sarà presente nel suo campo a Melbourne Park per il torneo dal 16 al 29 gennaio.

"Ho avuto la fortuna di poterla sempre contattare per qualsiasi domanda o consiglio, lei è sempre stata presente per me", ha detto Gadecki all'Australian Associated Press.

"La cosa migliore è che mi tratta come una persona normale e possiamo relazionarci in questo senso, e fuori dal campo è importante quanto in campo".

La 20enne inizierà la preparazione agli Australian Open dall'Hobart International della prossima settimana.

Fonte: edition.cnn.com