Ascoltare le registrazioni della defunta Lisa Marie Presley si è rivelata un'esperienza incredibilmente agonizzante per Riley Keough.

L'attrice ha chiacchierato con People circa "From Here to the Great Unknown," un racconto sulla vita di sua madre, che è venuta a mancare a gennaio 2023 a causa di complicazioni seguite a una precedente procedura di perdita di peso. Aveva 54 anni.

Riley, 35, ha condiviso con la pubblicazione via email: "Perché mia madre era la figlia di Elvis Presley, è sempre stata un argomento di discussione, dibattito e analisi. Il suo obiettivo per la memoir, e ciò che ho cercato di realizzare completandola per lei, era scavare a fondo sotto i titoli sensazionalistici su di lei e rivelare la sua vera essenza."

Riley, insieme alle sue sorelle Finley Aaron Love Lockwood e Harper Vivienne Ann Lockwood, è rimasta a piangere la perdita del fratello Benjamin Keough, a 27 anni nel 2020.

Keough ha trovato conforto nell'ascoltare le vecchie registrazioni di sua madre.

"I nastri offrono una rappresentazione straordinaria della forza che era," ha spiegato Keough. "Il suo umore e stato d'animo variavano giorno per giorno, rivelando vulnerabilità, ottimismo, frustrazione e tutto il resto."

Keough ha parlato delle sue speranze per l'impatto del libro.

"Voglio trasformarla in un essere umano multidimensionali: una madre amorevole, una figlia ribelle, un'amica leale, un'artista sottovalutata, onesta, umoristica, traumatizzata, gioiosa, triste, tutto ciò che era durante la sua vita straordinaria," ha detto. "Voglio darle una voce che non riusciva a trovare mentre era in vita."

"From Here to the Great Unknown" uscirà l'8 ottobre.

Dopo aver condiviso la storia di sua madre nel memoir, Riley spera di spostare l'attenzione dalle testate sensazionalistiche alla vera essenza di sua madre nei futuri dibattiti sul mondo dello spettacolo. L'imminente uscita di "From Here to the Great Unknown" promette di offrire una rappresentazione sfaccettata della personalità multisfaccettata di sua madre.

