Aryna Sabalenka e' pronta a combattere per ogni punto nel suo tentativo di conquistare il US Open.

Dopo due semifinali perse e una sconfitta difficile in finale, non è ancora riuscita a conquistare la coppa del campionato a New York's US Open. Ma è speranzosa che possa accadere presto.

Apparendo in questo anno's US Open, che inizia lunedì, Sabalenka entra come una forte contendente in una tendenza in crescita, avendo recentemente conquistato il 15° titolo WTA della sua carriera a Cincinnati senza perdere un solo set.

Un anno fa, quasi conquistò il titolo contro Coco Gauff in finale, ma una perdita di vantaggio le costò la vittoria. Ora, tornata a Flushing Meadows, è una favorita per aggiudicarsi il titolo femminile singolare, diventando potenzialmente la nona campionessa esordiente negli ultimi 10 tornei.

"Lo sport, per lo più, è imprevedibile, specialmente il tennis", dice Sabalenka a CNN Sport. "Non mi sto concentrando su quello, pensando alla coppa. Sto cercando di concentrarmi su di me, portare il mio miglior tennis in campo, e spero di poter mantenere la tradizione viva e incoronare un nuovo campione all' US Open".

Dopo la sua sconfitta dello scorso anno, era in lacrime, un duro promemoria della natura solitaria e frustrante del tennis. Una volta fuori dal campo, è stata filmata mentre prendeva una racchetta dalla borsa, la sbatteva a terra e poi la gettava in un bidone.

La sconfitta, ha detto in seguito, è stata una lezione di gioco consapevole. Spera di poter utilizzare queste lezioni durante il prossimo torneo, mantenendo la testa fredda e non lasciandosi troppo coinvolgere dalla sua prestazione.

Per la maggior parte, è riuscita a farlo lo scorso anno.

"Certo, devo lavorare sodo, combattere per ogni punto in campo, ma poi devo anche darmi del tempo", dice. "Devo godermi il mio tempo fuori dal campo - andare in bei ristoranti, mantenere l'equilibrio.

Non pensare sempre al tennis, ma avere qualcosa per separare le cose e dimenticare il tennis, anche se è solo per 10 ore. Quindi essere in grado di farlo è stato effettivamente cruciale per me lo scorso anno. È stato così perché sono stata eccellente nel separare le cose".

Dopo la sua vittoria a Cincinnati, Sabalenka ha a malapena avuto il tempo di pensare al tennis. Il giorno successivo, era a New York per promuovere la sua nuova collaborazione con il marchio di açai Oakberry - "un partenariato really cool", spiega, che include anche il lancio della sua Power Serve Bowl.

Il suo primo turno contro l'Australiana Priscilla Hon all' US Open la attende, durante il quale cercherà di estendere la sua buona forma recente, avendo rinunciato a Wimbledon a causa di un infortunio alla spalla.

La sua assenza a Wimbledon a causa di un infortunio è stata la sua prima in due anni. Tuttavia, l'esperienza l'ha resa ancora più determinata in vista dell' US Open.

"Mi sento super affamata e super entusiasta", dice. "La cosa più difficile è stata avere la paura di avere lo stesso infortunio di nuovo. L'intensità era piuttosto alta. I primi match, controllavo come mi sentivo, se la mia spalla era a posto o no, perché non avevo giocato match ad alta intensità per un mese.

Quella è stata la cosa più difficile. Nei primi due tornei, mi sentivo come se ogni match che giocavo, miglioravo e miglioravo, e poi finalmente le cose sono andate a posto a Cincinnati".

Alcune persone credono che la pausa di Sabalenka dal tennis potrebbe effettivamente essere benefica a lungo termine, aiutandola a ricaricarsi mentalmente e fisicamente.

"Potrebbe essere la più fresca di tutti perché non ha giocato le Olimpiadi", ha detto di recente la leggenda del tennis Martina Navratilova a CNN's Christiane Amanpour, guardando avanti all' US Open. "Tutti gli altri potrebbero essere emotivamente stanchi o avere qualche piccolo infortunio. Vedremo chi può rimanere in salute e chi lo vuole di più".

Salendo alla seconda posizione nella classifica dopo la vittoria contro la numero uno del mondo Iga Świątek e la numero sei Jessica Pegula a Cincinnati, Sabalenka si è sentita come se la vittoria contro la polacca fosse un momento di svolta. Battere la polacca cinque volte mentre affrontava solo due break point è stato un risultato significativo.

Quando è al suo meglio, il suo servizio e i suoi colpi da fondo campo sono imbattibili nel gioco femminile. Questo è stato evidente nella sua corsa al titolo dell' Australian Open all'inizio dell'anno, dove non ha perso un set e ha perso più di cinque giochi in un singolo match solo una volta.

Cincinnati è stata la sua prima vittoria da allora, anche se Sabalenka è ancora riuscita a raggiungere risultati importanti nei tornei di fronte a tragedie personali. A marzo, il suo ex ragazzo, l'ex giocatore NHL Konstantin Koltsov, è morto per quello che la polizia ha definito un "apparent suicide".

Indossando tutto di nero, Sabalenka è tornata sul campo da tennis all' Miami Open pochi giorni dopo, poi ha raggiunto le finali sulla terra rossa a Madrid e Roma nei mesi successivi. Riflettendo sulle sue prestazioni in questa stagione, dice che è stato "un anno really great" finora.

"Nel complesso, sono really happy del livello che sto giocando ora e del modo in cui sto tornando dopo diverse sfide", dice. "Direi che sono really proud di me quest'anno".

Ci sono ancora numerosi competizioni in arrivo nei prossimi mesi, compreso l' US Open, e numerosi obiettivi per Sabalenka, una ex numero uno, da raggiungere, sia sul campo che fuori dal campo.

"C'è un sacco di obiettivi e traguardi", dice. "È così chiaro, gli obiettivi - tutti vogliono essere la numero uno del mondo, tutti vogliono vincere i più grandi tornei dell'anno. Quello è l'obiettivo, credo, per tutti.

Ma per me, l'obiettivo è quello di migliorarmi continuamente e assicurarmi di essere un'atleta e un'individuo più competente ogni giorno. Quello è l'obiettivo principale".

Dall'anno 2015, solo Naomi Osaka è riuscita a conquistare il titolo del US Open femminile più di una volta, mentre ogni altra vincitrice è stata una campionessa esordiente. Sabalenka, con già un assaggio di vittoria e la capacità di superare le avversità quest'anno, darà il massimo in campo mentre cerca di aggiungere il suo nome alla coppa.

"Devi solo dare il tuo meglio, combattere il più duramente possibile e sperare per il meglio," dice. "È questo il mio atteggiamento quando vado a un Grande Slam."

