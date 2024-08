Artisti innovativi stanno portando l'arte delle unghie a livelli scultorei senza precedenti.

In passato, Alvear era uno studente che frequentava il rinomato programma di belle arti della Cooper Union a New York City, dove affinava le sue abilità di pittore e scultore. La maggior parte del suo tempo era trascorsa in uno studio condiviso con altri cinque compagni di classe, lavorando meticolosamente sui compiti assegnati.

Tutto è cambiato quando qualcuno è entrato con uno smalto Sally Hansen da Duane Reade, pronto per essere dipinto con tonalità come "Beet It" o "O-Zone You Didn't."

Alvear ha condiviso con CNN che non era veramente interessato a fare quegli smalti, ma li vedeva piuttosto come "esperimenti" per divertimento. È stato in grado di utilizzare gli smalti avanzati per la sua arte e Instagram - @byjuanalvear - e ha prodotto contenuti che combinavano perfettamente il suo senso dell'umorismo stravagante e l'arte che spinge i limiti.

Le creazioni di Alvear sono stravaganti, affascinanti e nulla di meno che impressionanti; combinano fantasy dei libri per bambini, surrealismo distopico e un'estetica Y2K distinta attraverso forme e materiali insoliti come spuntoni metallici, gemme oversize e smalti lucidi.

Alcune delle creazioni firmate di Alvear incorporano riproduzioni iperrealistiche di oggetti del mondo reale bizzarri, come una "scultura di ghiaccio a forma di testa di Barbie" o un "crocifisso funzionante", trasformando un'intera mano in una dichiarazione. Secondo Alvear, è un "sogno febbrile distorto" in cui tutto "esiste in eccesso senza motivo".

Grazie al suo seguito su Instagram, Alvear ha guadagnato una base di fan dedicata e riconoscimento che supera i suoi lavori tradizionali di pittura e scultura. Oggi è uno dei manicure più richiesti dell'industria, con i suoi design che appaiono regolarmente sulle passerelle di lusso e adornano celebrità del calibro di Lil Nas X, Rosalía e Charli XCX sulla passerella, sulle pagine delle riviste e nei video musicali.

È difficile individuare l'origine esatta della vera scultura delle unghie, ma si ritiene che le donne nere abbiano pionierato gli acrylii distatement negli anni '50. Artisti come Diana Ross e Donna Summer hanno iniziato a indossare acrylii di lunghezza media negli anni '70 e la stella americana dell'atletica leggera Florence Griffith-Joiner ha attirato l'attenzione come icona di stile dopo aver battuto i record del mondo alle Olimpiadi del 1988 mentre sfoggiava acrylii rossi, bianchi e blu. Nel corso degli anni '90 e 2000, gli acrylii di statement sono rimasti una presenza costante nella cultura hip-hop e nelle tendenze di bellezza.

Tuttavia, intorno ai primi anni 2000, sono iniziati ad emergere set di unghie tridimensionali stravaganti nel distretto alla moda di Shibuya a Tokyo. L'artista pioniere Mei Kawajiri è accreditata per essere stata una delle prime ad aprire un "salone di Shibuya style" durante la metà degli anni 2000, dove ha creato sculture 3D di dolci, frutti e altri soggetti giocosi. Come Alvear, Kawajiri ha accumulato un grande seguito online e ha ottenuto ingaggi editoriali, campagne di moda couture e un elenco di clienti celebrity.

A differenza delle creazioni sfarzose di Alvear, Kawajiri si interessa maggiormente a design pratici adatti all'uso quotidiano. Tuttavia, ha notato che i design ispirati ad Alvear stavano diventando popolari su TikTok e Instagram durante i lockdown del Covid-19, con le persone che sperimentavano i loro smalti a casa e un aumento dell'interesse per le unghie tridimensionali. Secondo Kawajiri, il lavoro di Alvear ha giocato un ruolo significativo nel rendere l'arte delle unghie tridimensionali "virale" in quel momento.

L'interesse per le unghie tridimensionali è esploso, con oltre 34,4 milioni di TikTok che utilizzano l'hashtag "#3DNailArt", le celebrities che fanno notizia con le loro unghie surrealiste e l'ascesa di nuovi artisti come Morgan Gilbertson, che ha guadagnato la fama virale lo scorso anno con le sue unghie a forma di servizio da tè.

"Immagino che sia solo questa cosa insolita che ho tipo scoperto per caso", ha aggiunto Alvear, menzionando come la sua infanzia sia stata influenzata dai pensieri tradizionali su ciò che rende qualcosa 'arte'. La bellezza, come ha sottolineato Darks, è spesso stata associata alla cura di sé e al benessere personale piuttosto che vista come una rappresentazione del corpo come una tela artistica. Ciò ha portato a una mancanza di riconoscimento per i parrucchieri, i truccatori e gli artisti delle unghie negli spazi artistici tradizionali come i 'white cubes'.

L'arte delle unghie, in particolare, è stata trascurata rispetto alla acconciatura, che è stata esposta al Musée des Arts Décoratifs di Parigi. L'arte del trucco, tuttavia, ha trovato la sua strada nelle mostre nei white cube, esplorando la relazione tra il trucco e la politica o collaborando con marchi come Pat McGrath Labs, Le Labo e Estée Lauder, tutti a nome di mostre temporanee e della collezione permanente dell'istituzione. Le mostre di arte delle unghie, d'altra parte, vengono generalmente ospitate in gallerie indipendenti come la modesta mostra di DegreeArt.com del 2011 o l'esposizione sponsorizzata CND del 2019 all'Oceanside Museum of Art.

Tuttavia, alcuni credono che questa tendenza stia cambiando. Mostre come "ACRYLICS" hanno cercato di elevare la pratica, ponendola su un piedistallo o un plinto da galleria, come ha fatto la mostra personale di Alvear alla Treize Gallery di Parigi, che ha esposto diverse sculture per unghie che hanno bellamente fuso i mondi dell'arte, del design e dell'industria della bellezza.

"Penso che ci sia un riconoscimento e un'accettazione in crescita che gli artisti delle unghie non stanno solo facendo qualcosa di 'basso livello'", ha dichiarato Darks, ammirando come questi artisti ricreano le opere dei maestri come Basquiat e Van Gogh su superfici minuscole.

Questo cambiamento, secondo sia Darks che Alvear, sta incoraggiando le gallerie e i curatori del mondo dell'arte a esplorare i concetti multimediali dai 'mezzi di bellezza'. La vera differenza è sostituire la vernice acrilica tradizionale con il gel per la scultura acrilica.

La crescente riconoscimento e accettazione dell'arte delle unghie nel mondo dell'arte ha portato alla creazione di mostre come "ACRYLICS", che pongono le sculture delle unghie su un piedistallo, evidenziando l'abilità e l'arte coinvolte in questo spesso trascurato mezzo.

