- Artista hip-hop americano arrestato a Las Vegas

Il rapper Lil Baby, noto come Dominique Armani Jones, è stato arrestato a Las Vegas. Secondo quanto riferito dalla rivista "People", i documenti del tribunale suggeriscono che il musicista vincitore del Grammy è stato fermato per aver portato un'arma nascosta senza il permesso necessario.

La polizia di Las Vegas Metro ha confermato all'agenzia di stampa che l'incidente è avvenuto il 26 agosto, intorno alle 5:00 del mattino, portando all'arresto di Lil Baby. I dettagli specifici dell'incidente rimangono ancora poco chiari.

Cauzione concessa, data per l'udienza fissata

In risposta all'arresto, i rappresentanti legali di Lil Baby hanno dichiarato di voler indagare sulle circostanze che hanno portato all'arresto, nonostante l'artista abbia un permesso valido per il porto nascosto d'arma in Georgia. Secondo il rapporto, sebbene il porto d'arma aperto sia legale in Nevada, lo stato non riconosce i permessi emessi in altri stati, compresa la Georgia.

È stato poi riferito che Lil Baby è stato rilasciato su cauzione, pagando una cauzione di $5,000. Dovrà comparire in tribunale il 1 ottobre.

Precedenti problemi legali

Questo non è il primo scontro con i problemi legali per Lil Baby. Una serie di arresti da teenager, compresa una condanna del 2014 per possesso di marijuana, ha portato a una condanna di due anni. Recentemente, il musicista è stato fermato dalla polizia francese durante la Settimana della Moda di Parigi con accuse di possesso di droga, a seguito della quale è stata inflitta una multa.

I successi musicali di Lil Baby sono notevoli, con album di successo come "Harder Than Ever" (2018), "My Turn" (2020) e "It's Only Me" (2022). La sua collaborazione con Drake e Nicki Minaj in "Yes Indeed" (2018) e "Do We Have a Problem?" (2021), rispettivamente, e il suo brano vincitore del Grammy "Hurricane" con Kanye West e The Weeknd (2022) hanno cementato la sua posizione nell'industria musicale.

Despite Lil Baby's Grammy Award win, his recent incident at the Grammy Awards after-party in Las Vegas led to his arrest for carrying a concealed weapon without a valid permit in Nevada. After his bail was granted for $5,000, the Grammy-winning musician is scheduled to appear in court on October 1.

Leggi anche: