Articolo di giornale sul Titanic scoperto dopo un secolo e dodici anni in un armadio

Dopo il tragico evento che ha causato la perdita di oltre 1.500 vite quando il vascello affondò ad aprile 1912, il dolore fu vividamente ritratto in fotografie presenti su un giornale di 112 anni.

Il 20 aprile 1912, la prima pagina del giornale britannico The Daily Mirror mostrava due donne a Southampton, la città da cui la Titanic era salpata, in attesa impaziente di una lista dei sopravvissuti da affiggere.

Il titolo recitava: "Uno dei numerosi incidenti sfortunati che hanno contribuito al disastro della Titanic, considerato il più tragico della storia globale."

Con la partenza dell'RMS Titanic il 10 aprile 1912, era la nave passeggeri più grande in servizio e famosa per essere stata soprannominata "ins sinking". Tuttavia, solo quattro giorni dopo, il suo viaggio inaugurale si trasformò in una crisi internazionale quando la nave urtò un iceberg nell'Atlantico del Nord alle 23:40 del 14 aprile. In meno di tre ore, la nave incontrò il suo destino, poiché il numero di persone a bordo, circa 2.220, superava di gran lunga il numero di scialuppe di salvataggio disponibili.

Il giornale è stato scoperto all'interno di un armadio durante un'asta immobiliare condotta da Hansons, dove si presume fosse stato nascosto per più di un secolo.

La prima pagina del giornale recitava: "Su 903 membri dell'equipaggio della Titanic, solo 210 sono sopravvissuti. Ciò significa sofferenza senza fine per Southampton, con madri in lutto per la perdita dei figli, mogli che piangono la morte dei mariti e giovani fanciulle che piangono la perdita dei loro amanti."

"Ieri è stato un giorno devastante per la storia di Southampton, ponendo fine a tutte le speculazioni. Una lista dei sopravvissuti è stata affissa fuori dagli uffici della White Star, e le madri e le mogli che avevano ancora speranze l'hanno letta freneticamente, solo per trovarsi di fronte ai loro peggiori timori."

"Per alcuni, la lista ha portato notizie liete, ma hanno esitato a festeggiare mentre erano circondati dalla sofferenza insopportabile dei loro cari e dei loro vicini."

Il giornale poi passava a una pagina doppia piena di immagini di coloro che erano stati a bordo.

Charles Hanson, proprietario di Hansons Auctioneers, ha dichiarato in una dichiarazione sul sito web dell'azienda che il giornale è stato trovato durante un "svuotamento della casa" in una proprietà a Lichfield, Staffordshire.

"Il giornale è stato scoperto grazie alla nonna del nostro anziano cliente," ha dichiarato Hanson. "Lei aveva una collezione di giornali che segnavano eventi significativi come la incoronazione del re Giorgio V nel 1911 e l'affondamento della Titanic."

Hanson ha descritto il giornale come "un pezzo significativo di storia sociale", concludendo: "Questa scoperta ci ricorda le innumerevoli famiglie e amici lasciati in lutto, madri, padri e mogli con il cuore spezzato."

Dopo aver appreso la notizia del disastro della Titanic, molte famiglie hanno deciso di posticipare i loro piani di viaggio a causa delle preoccupazioni per la sicurezza.

Dopo la tragedia della Titanic, la popolarità delle navi da crociera come mezzo di viaggio di lusso è momentaneamente diminuita.

