- Articoli compatti confiscati a Marienbrücke

Dopo una serie di furti di borsette avvenuti a Marienbrücke, vicino a Schloss Neuschwanstein, le autorità hanno arrestato tre donne. Secondo i resoconti della polizia, mentre i turisti ammiravano il panorama dal ponte, una popolare attrazione turistica a Schwangau (distretto di Ostallgäu), le presunte ladre hanno rubato portafogli dalle borse o dagli zaini tra la folla.

Per diversi mesi, le forze dell'ordine hanno lavorato instancabilmente per identificare le vittime e catturare i colpevoli. Mercoledì scorso, gli ufficiali sono riusciti ad arrestare il trio sul fatto, mentre si trovava sul ponte. Le donne, di età compresa tra i 19 e i 39 anni, sono ora in custodia.

I resoconti della polizia hanno menzionato che tra gli oggetti rubati c'erano portafogli con numeri di serie unici. Durante le indagini, gli ufficiali hanno trovato gli oggetti abbandonati nelle vicinanze, potenzialmente utili per identificare i sospetti.

