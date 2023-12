Notizie salienti

Arthur Leclerc farà un test drive con la Formula E a Marrakesh

Arthur Leclerc farà un test di guida per Venturi

Guiderà un'auto di Formula E a Marrakesh

Il 18enne, il cui fratello Charles guiderà la Ferrari in F1 nella prossima stagione, effettuerà un test drive per il team monegasco di Formula E Venturi a Marrakesh domenica.

Leclerc farà coppia con il francese Norman Nato per il test da rookie dopo la seconda gara del campionato completamente elettrico in Marocco, il suo secondo giro sulla vettura da corsa di Formula E Gen2 dopo essere stato al volante in Spagna lo scorso anno.

"Sono onorato di essere stato scelto da Venturi e, in quanto monegasco, è particolarmente speciale per me", ha dichiarato Leclerc.

Mi dedicherò completamente al team nella sua ricerca di ottimizzazione della Venturi VFE-05 e sono molto grato per l'opportunità di guidare nuovamente questa vettura eccezionale".

"La Formula E è un campionato pionieristico, inventivo e giovane, al quale desidero partecipare attivamente. Sono fortunato a parteciparvi in una fase così iniziale della mia carriera e voglio ringraziare Gildo [Pastor] e Susie [Wolff] per aver creduto in me", ha aggiunto Leclerc, riferendosi rispettivamente al boss Venturi e al team principal.

La stagione di Formula E ha preso il via ad Ad Diriyah, in Arabia Saudita, il 15 dicembre, con il portoghese Antonio Felix Da Costa che ha conquistato il primo posto davanti al campione in carica Jean-Eric Vergne.

I due piloti Venturi hanno vissuto una giornata difficile all'apertura della stagione, con il leggendario pilota di F1 Felipe Massa, al suo debutto in Formula E, che ha chiuso al 17° posto e il compagno di squadra Edoardo Mortara al 19°.

Charles, fratello maggiore di Leclerc, è considerato uno dei migliori giovani piloti al mondo. Il 21enne ha debuttato in F1 con la Sauber l'anno scorso e si è piazzato al 13° posto nella classifica del campionato prima del suo passaggio alla Ferrari, dove sostituirà Kimi Raikkonen.

Arthur Leclerc ha partecipato al Campionato francese di F4 lo scorso anno, piazzandosi al quinto posto assoluto nella sua stagione inaugurale.

"Arthur ha dimostrato di essere molto promettente nel karting e nella F4 e non vedo l'ora di vedere come se la caverà a Marrakesh", ha dichiarato Susie Wolff, team principal di Venturi.

Sia lui che Norman... giocheranno un ruolo molto prezioso in questa fase iniziale della stagione, dove può avvenire uno sviluppo critico".

"Ad Ad Diriyah abbiamo portato a casa alcuni insegnamenti fondamentali, ma abbiamo molto lavoro da fare nelle prossime gare. Test per esordienti come questi offrono alla squadra importanti opportunità di miglioramento".

Il team Venturi è stato co-fondato dalla star di Hollywood Leonardo DiCaprio.

