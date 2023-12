La storia in evidenza

Arthur Ashe: La più grande icona nera dello sport statunitense?

Arthur Ashe ha vinto tre titoli del Grande Slam

Primo afroamericano a vincere uno slam

Morto a 49 anni nel 1993 per una malattia legata all'AIDS, causata da una trasfusione di sangue infetto

Il campo dello stadio di Flushing Meadows è stato intitolato in suo onore

Il campo principale dello stadio di Flushing Meadows, dove si svolgono gli US Open, è stato intitolato in suo onore, una statua di Ashe adorna il terreno, mentre l'Arthur Ashe Kids' Day è una scintillante festa annuale che dà il via ai quindici giorni dell'ultimo grande slam della stagione.

Michelle Obama è stata l'ospite d'onore nel 2013, mentre Bradley Cooper, Carmelo Anthony, Justin Bieber e Will Ferrell hanno fatto parte di un eclettico elenco di celebrità nel corso degli anni.

La vedova di Ashe, Jeanne Moutoussamy Ashe, ha fatto della sua vita un lavoro per assicurare che la memoria del suo defunto marito sia preservata per generazioni e l'approvazione presidenziale è la ciliegina sulla torta.

"Mi rende molto orgogliosa il fatto che Arthur abbia il suo nome innalzato per i bambini che non hanno idea di chi sia", ha dichiarato nel 2013 al programma Open Court della CNN.

"È stato un grande onore. Sono nata e cresciuta nel South Side di Chicago, come la signora Obama, quindi essere seduta qui accanto a lei con le sue figlie è stato molto divertente".

"E che sia così favorevole all'Arthur Ashe Learning Center e all'eredità di Arthur. Non credo che avremmo potuto chiedere una situazione migliore quel giorno, è stato semplicemente meraviglioso".

Moutoussamy Ashe stava condividendo le sue esperienze con l'ex stella americana di Coppa Davis James Blake, che si è ritirato dall'ATP Tour nel 2013.

Blake le ha detto che Ashe è stata il suo idolo e la sua fonte di ispirazione durante la crescita.

"Essendo un afroamericano che gioca a tennis, il suo impatto su di me è stato grande e ho voluto seguire le sue orme, essendo una persona che è andata al college, che è stata istruita e che ha avuto una così grande influenza sul mondo", ha detto.

L'impatto di cui parla Blake è andato ben oltre gli stretti confini dello sport professionistico.

Una volta Ashe disse notoriamente: "Non voglio essere ricordata per i miei risultati nel tennis" e Moutoussamy Ashe ha fatto del suo meglio per promuovere questo desiderio.

"Il gioco del tennis gli ha dato una piattaforma per parlare delle questioni che gli stavano tanto a cuore", ha detto.

Penso che sia stato un modello per molti ragazzi, ed è per questo che la sua eredità è così importante da promuovere oggi".

"Non vogliamo che un'intera generazione di ragazzi di oggi e delle generazioni a venire non sappia che era più di un giocatore di tennis".

Nato nel 1943, Ashe è cresciuto nel Sud segregato di Richmond, in Virginia, e ha messo alla prova le sue abilità tennistiche in un campo da gioco per soli neri della città.

Sviluppò il suo talento al liceo e ottenne una borsa di studio per l'Università della California, Los Angeles (UCLA) nel 1963, diventando in quell'anno il primo afroamericano a rappresentare gli Stati Uniti in Coppa Davis.

Membro del Reserve Officers Training Corp (ROTC), Ashe dovette poi prestare servizio militare e trascorse tre anni all'Accademia militare degli Stati Uniti a West Point, raggiungendo il grado di sottotenente.

Ashe era ancora un ufficiale in servizio quando vinse il suo primo titolo del Grande Slam agli US Open del 1968, il primo dell'Era Open in cui anche i professionisti potevano competere.

"Non è stato solo il primo afroamericano a vincere gli US Open, ma è stato anche il primo americano a vincere gli US Open, perché gli US Open sono iniziati solo nel 1968", sottolinea Moutoussamy Ashe.

Ashe fu congedato dall'esercito nel 1969 e, dopo aver vinto la sua seconda corona del Grande Slam agli Australian Open del 1970, passò al professionismo.

Sostenitore di spicco del movimento americano per i diritti civili, i principi politici di Ashe furono messi alla prova quando il governo sudafricano dell'apartheid gli negò il visto per partecipare agli Open nazionali dello stesso anno.

Ashe si batté per l'esclusione del Sudafrica dalla Federazione Internazionale di Tennis ma, sebbene le sue richieste non fossero state accolte, alla fine gli fu concesso il visto per partecipare agli Open sudafricani del 1973, primo uomo di colore a farlo.

Ashe continuò a parlare contro il regime dell'apartheid e dopo che Nelson Mandela fu rilasciato dopo aver scontato 27 anni di carcere, la star del tennis tornò in Sudafrica nel 1991 come membro di una delegazione di 31 persone per osservare i profondi cambiamenti politici del Paese.

Incontrò Mandela diverse volte e osservò con modestia: "Rispetto al sacrificio di Mandela, la mia vita è stata quasi un'autoindulgenza. Quando penso a lui, i miei sforzi politici mi sembrano minimi".

Ma altri non sono d'accordo. Andrew Young, ex ambasciatore degli Stati Uniti presso le Nazioni Unite, una volta ha detto di Ashe: "Ha preso il peso della razza e lo ha indossato come un mantello di dignità".

Young, un pastore diventato un politico di spicco, ha presieduto il matrimonio di Ashe con Jeanne nel 1977, dopo che i due si erano conosciuti a un evento di beneficenza appena sei mesi prima, al quale Moutoussamy Ashe partecipava come fotografo.

Ashe era ormai un tre volte campione del Grande Slam in singolare, avendo sconfitto la testa di serie Jimmy Connors in un'epica finale di Wimbledon nel 1975, ma sarebbe stata la sua ultima volta, perché gli infortuni e la malattia si fecero sentire.

Il mondo rimase scioccato nel 1979, quando Ashe, super in forma, ebbe un attacco di cuore e fu sottoposto a un'operazione di bypass.

Stava per tornare a giocare a tennis, quando sono sorte ulteriori complicazioni che lo hanno costretto ad annunciare il suo ritiro, con il tipico rigore che lo contraddistingue.

"Aveva circa 30 lettere scritte individualmente alle persone, contratti che aveva, promesse e impegni che aveva con le persone, le ha scritte personalmente e ha detto: 'Mi ritiro e voglio che siate i primi a saperlo'", ha ricordato Moutoussamy Ashe.

Dopo il ritiro, assunse il ruolo di capitano della squadra statunitense di Coppa Davis, ma nel 1983 dovette sottoporsi a un secondo intervento chirurgico al cuore a New York.

È durante questa operazione che si ritiene che Ashe abbia contratto il virus dell'HIV da trasfusioni di sangue infetto.

Nel 1988, dopo un'altra crisi di salute, venne a conoscenza della diagnosi, ma per il bene della figlia adottiva di due anni Camera, Ashe e sua moglie mantennero la malattia privata.

Solo nel 1992 fu costretto a renderla pubblica e, fedele ai suoi ideali, iniziò una campagna per sfatare i miti sull'AIDS e sul modo in cui si contrae.

Fondò la Arthur Ashe Foundation for the Defeat of Aids (Fondazione per la sconfitta dell'AIDS) per proseguire il lavoro di un istituto da lui creato per promuovere la salute pubblica.

Ashe ha completato il suo libro di memorie, "Days of Grace", poco prima di morire il 6 febbraio 1993 per una polmonite legata all'AIDS.

Per Blake, il libro fu un'ispirazione. Non appena ho letto "Days of Grace", è sempre stata la mia risposta alla domanda su quale sia il tuo libro preferito di tutti i tempi", ha detto a Moutoussamy Ashe.

Young ha officiato il funerale di Ashe a Richmond, al quale hanno partecipato migliaia di persone. È stato sepolto accanto alla madre, Mattie, morta nel 1950 quando lui aveva solo sei anni.

Più tardi, nell'anno della sua morte, Ashe è stato insignito postumo della Medaglia presidenziale della libertà dal presidente Bill Clinton.

È stata la prima di una serie di onorificenze di alto profilo per il riconoscimento di un uomo davvero straordinario, ma per la sua vedova, che ha portato la sua fiaccola per così tanti anni, è il suo impatto sulle comunità e sulle giovani generazioni a essere così importante.

"Penso che se Arthur fosse qui oggi, promuoverebbe il tennis a livello di base, tracciando la metafora che il tennis non è solo uno sport, ma soprattutto una professione che potrebbe farti ottenere una borsa di studio per il college", ha detto.

Altri, come Blake e Mal Washington, hanno seguito le orme di Ashe sul versante maschile del gioco, ma Moutoussamy Ashe è altrettanto entusiasta dell'impatto che le sorelle Williams hanno avuto sullo sport afroamericano.

"Venus e Serena sono molto orgogliose di quello che stanno facendo entrambe. Venus ha le sue sfide, ma sta portando avanti la sua vita e continua a essere molto coinvolta nel gioco del tennis ogni volta che può.

"Serena è stata al top della forma, non solo nel tennis ma anche come persona, in questo particolare US Open", ha aggiunto, riflettendo sulla diciassettesima corona del Grande Slam in singolare conquistata dalla numero uno del mondo.

Moutoussamy Ashe spera che l'Arthur Ashe Learning Center, che contiene una grande quantità di fotografie e cimeli raccolti nel corso della sua vita, possa trovare una sede permanente.

"È davvero importante che non solo la generazione di oggi, ma anche quelle future lo comprendano come qualcosa di più di un semplice atleta, di un paziente, di uno studente e di un allenatore.

"Che capiscano l'importanza di essere un essere umano a tutto tondo, che forse non sarai un grande campione, ma se sei un essere umano a tutto tondo, allora puoi fare qualsiasi cosa per avere successo nella vita".

Ashe stesso ne è l'esempio perfetto: ha lottato contro il suo modesto background e contro una corrente di pregiudizi per ottenere la più alta onorificenza che possa essere conferita a un individuo negli Stati Uniti.

"Il razzismo non è una scusa per non fare del proprio meglio", ha detto Ashe, che è una testimonianza eloquente della verità delle sue parole.

