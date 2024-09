Artem Chigvintsev sfugge alle accuse penali dopo un'accesa lite con Nikki Bella.

Il team del Procuratore Distrettuale della Contea di Napa ha dichiarato in un aggiornamento del martedì che, dopo un'analisi approfondita dell'indagine penale e una attenta valutazione delle prove presentate, non procederà con i capi d'accusa contro il "veterano di Ballando con le Stelle".

Nel comunicato, il Procuratore Distrettuale della Contea di Napa Allison Haley ha sottolineato: "Trattiamo ogni arresto con la massima serietà e siamo inflessibili nella nostra posizione contro la violenza domestica. Tuttavia, abbiamo il dovere morale di intentare causa solo quando supportati dalle prove".

Il comunicato ha continuato, spiegando: "Siamo legalmente obbligati a provare ogni singolo capo d'accusa 'al di là di ogni ragionevole dubbio', che è il più alto standard nel sistema giudiziario americano. Se le prove presentate non raggiungono questo livello di prova, allora moralmente non possiamo intentare causa".

Chigvintsev è stato arrestato il 29 agosto a Yountville, come confermato da Henry Wofford, ufficiale di collegamento con il pubblico del Dipartimento dello Sceriffo della Contea di Napa, a CNN in quel momento.

È stato preso in custodia con l'accusa di un reato legato alla violenza domestica e detenuto nel carcere della Contea di Napa, con una cauzione fissata a 25.000 dollari, come indicato nei registri online.

Chigvintsev è sposato con la popolare personalidad televisiva e ex wrestler WWE Nikki Bella dal 2022, ma secondo i registri del tribunale della Contea di Napa, Bella ha avviato le procedure per il divorzio.

Chigvintsev e Bella hanno un figlio di quattro anni.

CNN ha contattato i rappresentanti di entrambi Chigvintsev e Bella per un commento.

Nonostante il caso di alto profilo che coinvolge il "veterano di Ballando con le Stelle" Artem Chigvintsev, l'ufficio del Procuratore Distrettuale della Contea di Napa ha deciso di non intentare causa per motivi legati allo spettacolo a causa della mancanza di prove sufficienti. Il proscioglimento dei capi d'accusa non ha influito sui suoi problemi coniugali o sulle procedure di divorzio in corso.

