Arte esplosiva: Come nasce un fuoco d'artificio

In Cina, la tradizione di accendere fuochi d'artificio per allontanare gli spiriti maligni è stata tramandata di generazione in generazione. Negli Stati Uniti, invece, i fuochi d'artificio sono sinonimo delle celebrazioni del 4 luglio. Altrove, gli indù li usano per celebrare il Diwali, mentre in Russia e in Europa i grandi spettacoli segnano tradizionalmente la fine delle guerre.

Ma prima che i fuochi d'artificio possano conquistare i cieli, ognuno di essi deve essere realizzato con cura e meticolosità. Secondo Wu Hongyong, direttore della produzione e della tecnologia di una delle maggiori aziende cinesi di fuochi d'artificio, il processo - che può richiedere giorni per essere completato - è un'arte a sé stante.

La sua azienda, la Jiangxi Zhongsen Fireworks Ltd, spedisce ogni anno oltre 30.000 scatole di fuochi d'artificio in tutto il mondo, ognuno dei quali è realizzato a mano.

"La consideriamo un'arte per rendere felici tutti gli abitanti del mondo", ha dichiarato Wu.

Fatto in Cina

Avendo inventato per prima la polvere da sparo oltre 2.000 anni fa, la Cina produce oggi più fuochi d'artificio di qualsiasi altra parte del mondo. Il Paese è responsabile di oltre il 90% dei fuochi d'artificio del Giorno dell'Indipendenza americano, esportando 307,8 milioni di dollari negli Stati Uniti per le celebrazioni del 4 luglio nel 2016 (gli Stati Uniti hanno prodotto solo 10 milioni di dollari per la festa di quell'anno).

"È un processo complicato e disordinato", ha detto Wu. "Dall'acquisto dei materiali alla produzione... richiede molto tempo".

Ogni fuoco d'artificio contiene piccole sfere di esplosivo, note come stelle, che sono responsabili degli spettacoli di luce colorata che si vedono nel cielo. Vengono mescolate con polvere da sparo in un guscio, quindi avvolte in carta e dotate di una miccia. Le stelle possono essere avvolte e pressate in diversi disegni, il che significa che gli acquirenti possono richiedere forme particolari per commemorare occasioni importanti.

Wilson Mao, amministratore delegato della Pyromagic di Hong Kong, ha richiesto un fuoco d'artificio a forma di "8" per celebrare il Capodanno lunare. Per decenni, Pyromagic Multi-media Productions è stata responsabile degli spettacoli pirotecnici di Hong Kong. "Se siete superstiziosi, nella cultura cinese l'8 è un numero di grande auspicio. In cinese ha un suono simile a un'altra parola che significa fortuna".

Un lato oscuro dei fuochi d'artificio?

Nonostante il loro ruolo celebrativo, i fuochi d'artificio sono fonte di crescente preoccupazione per gli ambientalisti. Il fumo che producono contiene piccole particelle metalliche e alcuni studi hanno collegato l'uso dei fuochi d'artificio a un calo a breve termine della qualità dell'aria. Il governo cinese ha già imposto divieti in più di 400 città, in parte in risposta alle preoccupazioni ambientali.

Le fabbriche piene di esplosivi rappresentano un rischio anche per chi produce fuochi d'artificio. Nel 2014, un incidente mortale in una fabbrica di fuochi d'artificio nella provincia cinese di Hunan ha causato la morte di 12 lavoratori. Nel 2016, un incidente simile nella vicina provincia di Jiangxi ha provocato tre morti e un'evacuazione di massa delle aree circostanti.

I controlli di sicurezza in aziende come la Jiangxi Zhongsen Fireworks Ltd, che impiega oltre 300 persone, sono spesso approfonditi. Secondo Wu, ogni carico viene ispezionato da sei dipartimenti interni prima di essere inviato alle agenzie governative per ulteriori controlli.

Per i lavoratori della fabbrica, di solito questa è l'ultima volta che vedono i dispositivi che producono. Tuttavia, vedere i fuochi d'artificio accendersi nel cielo può lasciare un'impressione duratura sui loro creatori.

"Mentre produciamo i fuochi d'artificio, non partecipiamo alla loro accensione", ha detto Liu Zhilian, un operaio di 40 anni della fabbrica. "Ma è una sensazione bellissima. È magnifico quando un fuoco d'artificio esplode".

Nel video qui sopra, guardate come viene prodotto un fuoco d'artificio in una delle più grandi fabbriche cinesi.

Fonte: edition.cnn.com