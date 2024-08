- Arte della luce nel parco dei giardini

Il Parco dei Giardini di Ammerland presenta le sue piante fino a metà settembre in un'atmosfera speciale: "Magia della Luce nel Parco" dona ai giardini, agli alberi, ai cespugli, alle piante, ai prati e ai sentieri motivi luminosi e strutture astratte, come annunciato dal parco di Bad Zwischenahn. In questo modo, migliaia di fonti luminose abbelliscono l'area con un nuovo aspetto, creando ambienti pieni di luce e ombra. Inoltre, sculture, oggetti bizzarri e proiezioni costellano il percorso del parco verde.

Il Parco dei Giardini di Bad Zwischenahn è stato creato sul sito della prima mostra statale dei giardini della Bassa Sassonia nel 2002. Dal 2003, la struttura è aperta ai visitatori. Secondo gli operatori, il parco è il complesso modello di giardini più grande della Germania - con 44 giardini modello. Il complesso mira a ispirare gli appassionati di giardinaggio e mostrare le possibilità di progettazione. Il Parco dei Rododendri ospita circa 2.000 specie e varietà di rododendri.

Secondo gli operatori del parco, circa 185.000 visitatori a pagamento hanno visitato il parco lo scorso anno. I bambini e i giovani possono visitare il parco gratuitamente quando accompagnati da adulti paganti.

