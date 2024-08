- Arriva Touré, un'altra opzione di attacco per lo Stuttgart secondo posto.

VfB Stuttgart ha segnato un altro attaccante in vista della prossima stagione di Bundesliga. Il club è riuscito a ingaggiare El Bilal Touré dall'Atalanta Bergamo, campioni della Europa League italiana. Si vociferava di questo trasferimento da tempo. Initially, Touré will join on a one-year loan deal, with an option for VfB Stuttgart to purchase him at a later date.

Il trasferimento di Touré rinforza un attacco già solido sotto la guida di VfB coach Sebastian Hoeneß. In precedenza, Stuttgart aveva ingaggiato Ermedin Demirović dal FC Augsburg, Nick Woltemade dal Werder Bremen e Fabian Rieder dallo Stade Rennes. Inoltre, i giocatori in prestito Deniz Undav e Jamie Leweling sono stati acquistati a titolo definitivo.

Fabian Wohlgemuth, direttore sportivo di Stuttgart, ha commentato la stagione difficile che li attende, con partite in Bundesliga, DFB-Pokal e Champions League. Ha sottolineato l'importanza di essere ben preparati, elogiando in particolare la velocità di Touré. La nuova stagione di Bundesliga inizierà con un derby contro lo SC Freiburg sabato alle 15:15, trasmesso su Sky.

