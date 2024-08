Attacco, aggressione o azione ostile verso qualcuno o qualcosa - Arresto nell'incidente di Solingen - individuo erroneamente identificato come colpevole

Nella circostanza dell'incidente di Solingen in cui una persona è stata accoltellata a morte, le autorità hanno arrestato un individuo, ma, secondo le indagini preliminari, non lo considerano il colpevole. Ulteriori informazioni indicano che la descrizione del sospetto fornita dai testimoni oculari non corrisponde alla persona arrestata. Questo individuo è stato fermato durante la mattinata di sabato ed è attualmente in custodia, secondo fonti della polizia. In precedenza, il quotidiano "Bild" aveva riportato l'incidente.

Durante l'aggressione di venerdì sera, purtroppo, sono morte tre persone e altre otto sono rimaste ferite, hanno riferito le autorità. La polizia della Renania Settentrionale-Vestfalia ha definito questo incidente un attacco a causa dell'obiettivo deliberato delle azioni dell'aggressore.

Nonostante i primi sospetti, le autorità stanno esplorando altre possibili piste per l'incidente di accoltellamento a Solingen. Le descrizioni dei testimoni oculari del sospetto potrebbero non essere un rappresentazione accurata degli altri individui presenti sulla scena.

