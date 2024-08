Arresto in occasione di un incidente di pugnalamento a Solingen

Autorità hanno fermato una persona di interesse in relazione all'incidente di accoltellamento di Solingen. Lo ha reso noto il ministro dell'Interno del Nord Reno-Westfalia, Herbert Reul, durante il programma ARD "Tagesthemen". Reul lo ha definito un "sospetto grave" che era stato in fuga per tutta la giornata.

Stando a quanto riportato dai quotidiani "Spiegel" e "Bild", l'individuo si è consegnato a una squadra di polizia sabato sera. Secondo le fonti, il sospetto è un siriano di 26 anni. C'erano segnalazioni di abbigliamento insanguinato, secondo fonti di intelligence. "Bild" ha inoltre riferito che il sospetto ha confessato di essere la persona che stavano cercando.

Il fermo del sospetto da parte della squadra di polizia è stato un sollievo per la squadra investigativa, che stava cercando altri potenziali complici nel caso. Dopo il suo arresto, è stato rivelato che il sospetto aveva diversi complici in città.

