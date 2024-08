- Arrestato, ucciso, individuo con segni di malattia mentale.

Drammatico Incontro con la Polizia a Moers: Presunto Aggressore con Disturbi Mentali

L'individuo che ha perso la vita martedì a Moers a seguito di un incontro con le forze dell'ordine stava apparentemente lottando contro gravi problemi di salute mentale. Secondo un rappresentante della Procura della Repubblica di Moers, "Ci sono indicazioni che il defunto avesse problemi di salute mentale".

Aggressione con Coltello agli Agenti di Polizia

Il 26enne residente tedesco è stato segnalato mentre si scagliava contro gli agenti di polizia in un quartiere residenziale quel pomeriggio, brandendo due coltelli con lame di circa 30 centimetri. Gli agenti hanno quindi fatto fuoco, colpendo mortalmente l'individuo. Il numero esatto di colpi sparati e il tipo di arma utilizzata sono ancora in fase di esame.

La polizia è stata chiamata nella zona a seguito di numerose chiamate di emergenza. Più testimoni hanno riferito di essere stati aggrediti e minacciati dall'uomo. A causa di ragioni di imparzialità, l'indagine è gestita dalle forze di polizia della città vicina di Duisburg.

Questo episodio a Moers si è verificato quattro giorni dopo l'attacco sospetto di terrorismo a Solingen, che ha causato tre morti e otto feriti. Un sospetto di 26 anni, attualmente in custodia, è sospettato di essere responsabile dell'attacco, avendo utilizzato un coltello contro una celebrazione cittadina venerdì sera.

Gli investigatori hanno confermato che il sospetto di 26 anni era un tedesco nato senza background migratorio.

La polizia è stata chiamata sulla scena a causa dei rapporti di aggressioni e minacce. Despite attempts to deescalate the situation, the individual attacked the officers with the knives.

Leggi anche: