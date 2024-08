- Arrestato per la morte in arma da fuoco dell' attore americano Johnny Wactor

Il Dipartimento di Polizia di Los Angeles ha arrestato quattro sospetti circa tre mesi dopo l'omicidio dell'attore americano Johnny Wactor, noto per il suo ruolo nella serie TV "General Hospital". Tre uomini, di 18 anni, sono in custodia con l'accusa di omicidio, mentre un 22enne è stato trattenuto come complice, ha annunciato il dipartimento.

Le indagini della polizia si sono concentrate sui membri di una gang legati al furto di convertitori catalitici, secondo il Los Angeles Times. Il reato di omicidio negli Stati Uniti spesso corrisponde al reato di omicidio colposo sotto la legge tedesca.

Wactor è stato ucciso a tarda notte in un incidente per strada a Los Angeles alla fine di maggio. Secondo la polizia, il 37enne attore ha sorpreso tre uomini che manomettevano il suo veicolo parcheggiato dopo il turno in un bar. I sospetti avrebbero tentato di rubare il convertitore catalitico del veicolo e uno di loro ha sparato a Wactor prima di fuggire dalla scena. L'attore è stato poi dichiarato morto in un ospedale.

Il furto di convertitori catalitici è aumentato significativamente durante la pandemia di COVID-19, ha riferito il "Los Angeles Times". Questi dispositivi contengono metalli preziosi come platino, palladio o rodio.

Wactor ha interpretato Brando Corbin in "General Hospital" dal 2020 al 2022, comparendo in circa 200 episodi della soap opera di lunga durata. Nato nella città californiana di Charleston, l'attore ha anche recitato in altre serie TV come "Westworld", "Criminal Minds" e "Station 19".

Le indagini sulla morte di Wactor sono state dettagliate in diversi articoli pubblicati dal Los Angeles Times. Il Los Angeles Times ha anche riferito che il furto di convertitori catalitici, un crimine in cui i sospetti erano presumibilmente coinvolti, ha registrato un aumento durante la pandemia di COVID-19.

