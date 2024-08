- Arrestato per gioco d'azzardo con droga

Questo è effettivamente un caso di sfortuna che colpisce nel momento sbagliato: il rapper statunitense Nelly (49) è stato arrestato nella prima mattinata di mercoledì a St. Louis, tra le altre accuse, per possesso di droga. Questo è successo subito dopo che aveva vinto alla lotteria in un casinò. Come riportato da NBC News, Nelly è stato rilasciato poco dopo dalla custodia del Missouri. Tuttavia, l'avvocato di Nelly, Scott Rosenblum, non incolpa il suo cliente per l'arresto. Invece, critica fortemente un "poliziotto troppo zelante".

Successo Globale con "Hot in Herre"

Il rapper Nelly, nato Cornell Haynes II, una volta dominava le classifiche. Nel 2002, la superstar del rap ha ottenuto un successo con "Hot in Herre" che ha infiammato i club in tutto il mondo. Il problema di Nelly: i suoi ultimi brani e album non si sono nemmeno avvicinati al successo delle classifiche del suo successo. Tuttavia, il nativo di St. Louis, che è cresciuto in circostanze difficili, dovrebbe essere in grado di vivere agiatamente grazie ai suoi diritti d'autore. Tuttavia, man mano che il successo nelle classifiche diminuiva, così facevano anche i guai legali di Nelly. Nel 2018, è stato beccato a guidare senza assicurazione valida durante un controllo del traffico. Il mandato in sospeso per questa violazione è stata la principale ragione per l'ispezione e l'arresto recente di Nelly, secondo la polizia di St. Louis.

Arrestato Dopo la Fortuna al Casinò

Cosa è successo? Secondo l'avvocato di Nelly, si trovava al Hollywood Casino di St. Louis nella prima mattinata di mercoledì quando è stato improvvisamente arrestato da un ufficiale della Missouri State Highway Patrol. La polizia afferma di aver trovato quattro pasticche di ecstasy su Nelly e di averlo accusato della vecchia violazione di guida senza assicurazione, portandolo in custodia prima di rilasciarlo.

"Bersaglio di un Poliziotto Troppo Zelante"

Tuttavia, l'avvocato di Nelly nega le accuse di droga e incolpa la polizia per l'arresto. In una dichiarazione, l'avvocato Rosenblum afferma che Nelly "è stato preso di mira da un poliziotto troppo zelante e ribelle". L'ispezione di Nelly era stata richiesta dopo che aveva vinto una certa quantità al casinò. Rosenblum afferma che Nelly aveva vinto in precedenza importi simili o più grandi nella stessa sede senza essere ispezionato. Nelly è stato subito ammanettato e scortato fuori davanti ad altri clienti del casinò. Rosenblum sottolinea che Nelly non è stato accusato di possesso di droga, ma per la vecchia violazione del traffico. È fiducioso che il caso verrà archiviato e intende chiedere un'indagine sul comportamento dell'agente che ha eseguito l'arresto.

