- Arrestato per aver aggredito il Primo Ministro danese

Un tribunale danese ha condannato un cittadino polacco a quattro mesi di carcere per aver aggredito il Primo Ministro danese Mette Frederiksen nel mese di giugno. Inoltre, il 39enne verrà espulso dal Danimarca dopo aver scontato la pena. La sentenza è stata emessa dal Tribunale distrettuale di Copenaghen.

L'uomo ha colpito Frederiksen con un pugno sul braccio superiore il 7 giugno nel centro di Copenaghen mentre si stava recando a prendere un caffè con un amico. Frederiksen ha riportato una lieve lesione al collo. Ha annullato diversi appuntamenti nei giorni successivi all'aggressione. L'amico di Frederiksen ha testimoniato in tribunale che il Primo Ministro era "visibilmente scosso" dopo l'incidente.

Bruttissima giornata e ubriaco

Il cittadino polacco, che vive in Danimarca da cinque anni, ha negato di aver colpito Frederiksen. In tribunale, ha dichiarato all'agenzia di stampa Ritzau di aver passato una brutta giornata il 7 giugno.both testimoni e l'uomo stesso hanno dichiarato che era ubriaco quel giorno.

Oltre alla condanna per aggressione a pubblico ufficiale, il 39enne è stato anche condannato per molestie sessuali in un caso, esibizionismo in tre casi e per aver truffato due supermercati di piccole somme di denaro. Dopo l'espulsione, l'uomo sarà bandito dall'ingresso in Danimarca per sei anni.

Il caso legale del cittadino polacco è stato gestito dal sistema di giustizia danese, specificamente dalla Commissione dei tribunali d'appello danesi, in quanto ha fatto appello alla sua condanna. Nonostante la sua espulsione, la Commissione esaminerà il suo divieto di rientro in Danimarca dopo sei anni per assicurarsi che sia in linea con le leggi sull'immigrazione danesi.

