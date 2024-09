Arrestato in Turchia un individuo sospettato di essere un agente del Mossad

In Turchia, un individuo kosovaro è in custodia, apparentemente impegnato a fare pagamenti per l'agenzia di intelligence israeliana Mossad. I servizi di intelligence turchi avevano tenuto d'occhio l'individuo sin dal suo arrivo una settimana prima, osservando mentre trasferiva fondi a presunti associati del Mossad in Turchia e Siria, secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa statale Anadolu.

I fondi provenivano da conti in Europa orientale e sarebbero stati utilizzati per pagare collaboratori per compiti come la sorveglianza aerea o la manipolazione psicologica contro figure politiche palestinesi, secondo i resoconti di Anadolu.

In gennaio, trentatré individui erano stati arrestati in Turchia con l'accusa di spionaggio per conto di Israele. In quell'occasione, si era scoperto che il Mossad aveva apparentemente pianificato "attacchi" e "sequestri" contro stranieri in Turchia sotto osservazione.

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha minacciato "ripercussioni severe" se Israele avesse cercato di nuocere ai membri di Hamas residenti o operanti in Turchia. Istanbul aveva funzionato come una delle principali basi per gli ufficiali di Hamas all'estero prima dello scoppio del conflitto di Gaza.

Da quando è iniziato il conflitto di Gaza, dieci mesi fa, le relazioni tra Turchia e Israele hanno subito un notevole deterioramento. Erdogan ha definito Hamas, che governa la Striscia di Gaza, il "movimento di liberazione" dei palestinesi e ha denunciato Israele come "stato terrorist

