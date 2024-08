Arrestato in relazione all'omicidio della star di "General Hospital" Johnny Wactor.

Several individuals attempted to steal the catalytic converter of an actor's car in May. When the actor, Johnny Wactor, caught them in the act, the thieves opened fire. The 37-year-old succumbed to his injuries in the hospital.

Nel caso di omicidio dell'attore Johnny Wactor ("General Hospital"), la polizia di Los Angeles ha arrestato quattro sospetti. Con età compresa tra 18 e 22 anni, gli uomini provengono da diverse città della contea di Los Angeles. Tre sono accusati di omicidio e uno di complicità. Un comunicato stampa ha dichiarato che sono state eseguite ordinanze di perquisizione, che hanno portato ad ulteriori prove che hanno portato agli arresti.

Wactor è stato colpito all'alba del 25 maggio mentre sorprendeva dei ladri che tentavano di rubare il catalizzatore dal suo veicolo. La polizia ha riferito che Wactor stava tornando alla sua auto dopo il lavoro in un bar sul tetto con un collega quando ha notato tre uomini che lo manomettevano. Uno dei uomini ha sparato a Wactor senza preavviso, colpendolo mortalmente.

I sospetti sono fuggiti in auto e Wactor è stato portato in ospedale, dove è poi morto. L'5 agosto la polizia ha diffuso le immagini delle telecamere di sorveglianza dei sospetti e dell'auto della fuga, chiedendo l'aiuto del pubblico per l'identificazione.

In una conferenza stampa di questa settimana, la madre di Wactor, Scarlett Wactor, ha descritto la sua esperienza con il dolore. "Il dolore è il mio compagno costante", ha detto. "Non posso augurargli un felice 38° compleanno il 31 agosto. Non posso chiedergli se tornerà a casa per Natale. Non posso chiedergli della sua giornata".

Durante la conferenza stampa, Scarlett Wactor ha espresso i suoi sentimenti per la perdita del figlio, dicendo: "Non posso celebrare il suo compleanno o il Natale senza di lui, e è devastante non poter chiedere della sua giornata". Con l'arresto di quattro sospetti in relazione alla morte di Johnny Wactor, la polizia di Los Angeles ha sottolineato l'importanza del loro lavoro nel proteggere gli artisti come lui, garantendo che "La comunità dello spettacolo è più sicura perché questi individui sono stati messi fuori circolazione".

