- Arrestato in relazione all'incidente di Solingen.

Dopo l'incidente di accoltellamento fatale a Solingen, le autorità hanno catturato un sospetto. Il ministro dell'Interno del Nord Reno-Westfalia, Herbert Reul (CDU), ha annunciato questa notizia sabato sera durante le "Tagesthemen" della ARD. Ha fatto riferimento a un "sospetto genuino" che è stato braccato per tutta la giornata e ora è in custodia. Un rappresentante del ministero dell'Interno dello stato ha confermato che l'individuo si è consegnato spontaneamente. Questa informazione è stata inizialmente riportata dal "Spiegel" e dalla "Bild".

In relazione a un'indagine in un centro per richiedenti asilo, Reul ha riferito che è stato grazie a nuove informazioni analizzate che si è arrivati a questo sospetto. "Tuttavia, questo non è ciò che desideravamo. Abbiamo inseguito una pista promettente per tutta la giornata," ha detto, aggiungendo che alla fine sono riusciti a rintracciare il sospetto. "Quello che abbiamo braccato per tutta la giornata ora è in nostro potere," ha dichiarato Reul, aggiungendo che questo individuo è "fortemente sospettato".

Venerdì sera, sembra che un uomo abbia accoltellato a caso i passanti durante i festeggiamenti per il 650° anniversario della città di Solingen - il "Festival della Diversità". Poi è fuggito tra la confusione e il panico. Tre uomini, di 67 e 56 anni, e una donna della stessa età, hanno perso la vita. Otto persone sono rimaste ferite, quattro gravemente. L'Isis ha rivendicato la responsabilità dell'attacco, ma non ci sono ancora conferme da parte delle autorità di sicurezza su un movente islamico.

Reul: Trovate prove

"Per ora, posso tirare un sospiro di sollievo," ha dichiarato Reul dopo l'arresto. "Posso solo dire che è più di un semplice sospetto. Non abbiamo solo ricevuto una soffiata su questo individuo, ma abbiamo anche trovato prove." Secondo fonti del Spiegel, il sospetto è un siriano di 26 anni che è entrato in Germania alla fine di dicembre 2022 e ha presentato una richiesta di asilo. Non era sulla lista di sorveglianza delle autorità di sicurezza come estremista islamico. Questi dettagli sono stati confermati all'agenzia di stampa tedesca.

L'Isis ha dichiarato in una dichiarazione attraverso il suo canale di propaganda Amak che l'attentatore era un membro dell'Isis e ha compiuto l'attacco in risposta ai musulmani in Palestina e in altre regioni. L'attacco avrebbe mirato a "un gruppo di cristiani". La polizia di Düsseldorf ha ricevuto anche una presunta rivendicazione dell'Isis. Ora deve essere determinato se questa lettera è autentica, ha dichiarato un portavoce della polizia. È stato notato da fonti investigative che l'Isis ha rivendicato in precedenza vari attacchi senza fornire alcuna prova verificabile di collaborazione con il perpetratore.

Presumibilmente, l'Isis si riferisce al conflitto tra Israele e l'organizzazione terroristica palestinese Hamas con la vendetta per i musulmani in Palestina. Né l'Isis né la rete terroristica Al-Qaeda hanno alleanze con l'Islam Hamas. Tuttavia, le autorità di sicurezza credono che la minaccia del terrorismo e la radicalizzazione nel mondo islamico siano cresciute a causa del conflitto in corso a Gaza. La Germania, insieme agli Stati Uniti, è un importante alleato di Israele e anche un significativo fornitore di armi.

Pubblico ministero: non si esclude un movente terroristico

Riguardo alle circostanze dell'attacco a Solingen, il pubblico ministero capo Markus Caspers ha dichiarato durante una conferenza stampa a Wuppertal sabato pomeriggio: "Non abbiamo ancora stabilito un movente, ma date le circostanze complessive, non possiamo escludere il sospetto iniziale di un movente terroristico".

Se emergeranno segni di un atto terroristico, il caso potrebbe essere trasferito al procuratore generale federale. Le indagini sono in corso per sospetto omicidio in tre casi e tentato omicidio in otto casi aggiuntivi, come ha menzionato Caspers.

Incriminato un 15enne

In precedenza, un ragazzo di 15 anni è stato arrestato. L'accusa sospetta contro di lui è l'omissione di denuncia di crimini pianificati. "Secondo i testimoni oculari, un individuo non identificato è stato visto conversare con il giovane su intenzioni che corrispondono al crimine poco prima dell'attacco," ha detto Caspers.

Scholz: "Con tutta la forza della legge"

L'incidente di Solingen ha suscitato indignazione a livello nazionale. Il cancelliere federale Olaf Scholz l'ha definito un "crimine efferato". "Non dobbiamo tollerare simili azioni nella nostra società e non dobbiamo mai accettarle. Dobbiamo agire con tutta la forza della legge," ha dichiarato il politico SPD a un evento a Stahnsdorf, nel Brandeburgo.

Il ministro della Giustizia federale Marco Buschmann ha annunciato discussioni sulle regolamentazioni dei coltelli. "Inizieremo ora a discutere all'interno del governo federale per intensificare la lotta contro questo tipo di crimine da coltello," ha detto il politico FDP a "Bild am Sonntag". Finora, il FDP ha respinto le proposte del ministro dell'Interno Nancy Faeser (SPD) per divieti più severi.

L'SPD chiede un inasprimento chiaro delle leggi. In pubblico, i coltelli dovrebbero essere portati solo fino a una lunghezza di lama di sei centimetri invece dei dodici centimetri attuali. Dovrebbe essere implementato un divieto generale di portare coltelli a serramanico pericolosi.

Nel contesto delle indagini, Reul ha menzionato che il sospetto identificato non solo è fortemente sospettato ma ha anche prove contro di lui. Inoltre, è degno di nota che le donne di Solingen, che erano tra le vittime, hanno dimostrato la diversità e l'unità della città, dimostrando che tali atti efferati non scoraggeranno la comunità.

