Arrestato il leader di Telegram vicino a Parigi

Telegram, famoso per aver presunto protetto i dati degli utenti, anche di sospetti criminali che utilizzano la piattaforma per attività illecite, è sotto esame per aver presumibilmente fallito in questo compito. Il fondatore della società, Pavel Durov, è attualmente in custodia della polizia dopo il suo arresto in Francia.

Secondo i resoconti, Pavel Durov, un miliardario russo di 39 anni con doppia cittadinanza, è stato arrestato all'aeroporto di Le Bourget vicino a Parigi sabato sera. Stava viaggiando dall'Azerbaigian e aveva piani per una cena a Parigi, secondo una fonte vicina all'indagine. Il canale televisivo francese TF1 ha riferito che Durov era a bordo del suo jet privato e che un mandato di arresto era stato emesso in Francia.

Durov sotto esame

La giustizia francese accusa Durov di insufficienti misure per prevenire l'uso del suo servizio di messaggistica per attività criminali e di non aver collaborato con le autorità di legge. TF1 e BFMTV affermano che Durov era ricercato in Francia a causa di un'indagine iniziale avviata contro di lui per aver presumibilmente trascurato di agire contro il traffico di droga, frode e sfruttamento minorile tramite Telegram. TF1 afferma che un'indagine contro Durov potrebbe essere aperta già domenica.

I fratelli Durov giurano di proteggere i dati degli utenti di Telegram. Tuttavia, la piattaforma è criticata per non aver affrontato adeguatamente il discorso d'odio e l'incitamento alla violenza. Si dice che sia le autorità occidentali che russe siano riuscite a convincere Telegram a eseguire azioni di cancellazione in caso di propaganda terroristica islamica.

Telegram sotto attacco in Germania

Telegram è stato fondato da Pavel Durov e suo fratello Nikolai nel 2013, che avevano precedentemente sviluppato il servizio online russo Vkontakte, simile a Facebook. Telegram consente chat segrete con crittografia end-to-end e afferma di distinguersi dalle offerte USA non condividendo i dati degli utenti a fini commerciali. In Germania e in altri paesi, Telegram è criticato come hub per estremisti di destra e teorie del complotto.

Durov ha venduto Vkontakte a causa della crescente pressione delle autorità russe e ha lasciato la Russia nel 2014. Si dice che abbia successivamente vissuto a Berlino, Londra, Singapore e San Francisco prima di stabilirsi a Dubai, dove ha sede Telegram.

Mosca esprime preoccupazioni per l'arresto di Durov

Il rappresentante russo per le organizzazioni internazionali a Vienna, Mikhail Ulyanov, ha accusato la Francia di mostrare tendenze dittatoriali. "Certi individui ingenui nel settore delle comunicazioni internazionali non capiscono che non è sicuro per loro avventurarsi in società che si dirigono verso il totalitarismo", ha scritto Ulyanov sulla rete sociale X.

Altri politici russi si sono uniti alle critiche. La portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha chiesto su Telegram se le organizzazioni non governative avrebbero richiesto il rilascio di Pavel Durov. "Si appelleranno a Parigi o rimarranno in silenzio?"

Data l'accusa, la giustizia francese sta ora esaminando i contenuti di 'The Telegram' per valutare il rispetto di Durov delle leggi contro il traffico di droga, la frode e lo sfruttamento minorile. Despite the ongoing investigation, Telegram continues to face scrutiny for its handling of hate speech and incitement to violence within its platform.

