Conflitto in corso nella regione del Medio Oriente - Arrestato durante una protesta filo-palestinese prima dell'udienza legale

A una manifestazione palestinese fuori dal tribunale penale di Berlino, la tensione è sfociata in disordini e scontri con le forze dell'ordine. Gli agenti di polizia hanno temporaneamente fermato diverse persone, tra cui una donna di 28 anni che avrebbe dovuto essere processata.

La folla di circa 100 manifestanti ha gridato slogan disturbanti, tra cui la frase controversa "Dal fiume al mare, la Palestina sarà libera". Si sono sentite esplosioni di petardi diretti contro le autorità.

La presenza della polizia era consistente. I manifestanti hanno tentato di ostacolare gli arresti, portando a scontri con gli agenti. Alcuni ufficiali hanno usato la forza in modo sproporzionato contro i partecipanti. La folla sosteneva la donna di 28 anni, accusata di aver usato simboli illegali.

Penale per il canto di uno slogan controverso

La manifestante è stata accusata di aver pronunciato lo slogan controverso durante un raduno palestinese a Berlino nel marzo scorso. Inizialmente, il tribunale ha comminato una multa di 40 rate giornaliere di 40 euro in una procedura sommaria. Tuttavia, dopo il suo appello, è stato fissato un processo formale.

Inaspettatamente, il processo è stato rinviato prima ancora di iniziare. Il motivo del rinvio è stato l'invio di una dozzina di obiezioni da parte della difesa, per le quali il giudice non era adeguatamente preparato. Il tempo previsto per il processo è stato giudicato insufficiente, secondo un portavoce del tribunale. Il processo è stato rimandato al 11 novembre.

Dopo il rinvio del processo, la donna di 28 anni è tornata tra i manifestanti e ha recitato ad alta voce lo slogan per cui era stata accusata.

Scioglimento della manifestazione fuori dal tribunale

Un portavoce ha dichiarato che la polizia è intervenuta a causa di numerosi scoppi di odio e ha chiesto al leader dell'evento di porre fine a questo comportamento. Tuttavia, il leader non ha risposto. Di conseguenza, la polizia ha disperso la folla. La maggior parte dei manifestanti è rimasta davanti all'edificio del tribunale, con molti che si tenevano per mano.

La polizia ha disperso l'assembramento, causando congestionamenti del traffico e l'interruzione della circolazione dei tram. Sono in corso indagini per odio, tentati atti di violenza e violazioni della legge sulla libertà di assemblea di Berlino, tra gli altri reati, come confermato da un portavoce della polizia.

Difesa: Ingiustamente accusata

Dal punto di vista della difesa, la manifestante è stata accusata ingiustamente. Il suo avvocato, Nadija Samour, ha dichiarato che la sua cliente non contesta i fatti, ma lo slogan non è punibile; è protetto dal diritto alla libertà di espressione. Con le sue mozioni, la difesa intende dimostrare l'origine dello slogan.

I tribunali in Germania hanno valutato lo slogan in modo diverso. Al momento, non c'è una sentenza della corte costituzionale. Recentemente, il tribunale regionale di Mannheim ha stabilito che lo slogan non sarebbe stato punito.

Nel frattempo, il tribunale locale di Tiergarten a Berlino ha comminato una multa di 600 euro (40 rate giornaliere di 15 euro) circa due settimane fa a una donna di 22 anni per aver incitato a crimini. Aveva recitato lo slogan durante un raduno palestinese alcuni giorni dopo l'attacco dell'Islamico Hamas a Israele l'8 ottobre 2023.

Secondo la sentenza, lo slogan è stato interpretato nel contesto dell'attacco terroristico. Il canto poteva essere interpretato solo come negazione del diritto di Israele a esistere e incitamento all'attacco.

Durante la manifestazione tesa, si sono uniti alla folla uomini e ragazzi, portando il numero di manifestanti a circa 100. Nonostante l'intervento della polizia e i tentativi di arrestare i partecipanti, alcuni uomini hanno attivamente cercato di proteggere i loro compagni, portando a ulteriori scontri con le forze dell'ordine.

Leggi anche: