- Arrestato dopo un presunto rapimento al quartier generale della polizia

Alla stazione di polizia di Albstadt (Zollernalbkreis) sono state avanzate accuse di sequestro di persona. Un uomo di 42 anni è stato accusato di aver fatto irruzione nella stazione alla fine di giugno, chiedendo di essere introdotto nel blocco delle celle per raggiungere un connazionale ucraino in custodia. Quest'ultimo era sotto indagine per diversi reati di aggressione, con una delle presunte vittime che sarebbe stato lo stesso 42enne. Per rafforzare la sua richiesta, l'uomo ha affermato di avere una granata e ha minacciato di "farla esplodere".

Durante la situazione di circa 30 minuti, il sospetto ha tenuto la mano in tasca, menzionando una granata armata, come ha dichiarato l'accusa. "I due agenti di servizio, soprattutto alla luce del conflitto in corso in Ucraina, hanno sinceramente creduto che il sospetto avesse una granata vera", ha aggiunto l'accusa.

Tuttavia, non gli hanno permesso di entrare e alla fine sono riusciti a sottometterlo e arrestarlo. Si è scoperto che era disarmato e non aveva esplosivi. Non c'è stato nessun ferito.

Secondo l'accusa, il 42enne era sotto l'effetto di alcol. Non ha ancora risposto alle accuse. Ora il tribunale regionale deve decidere se avviare un processo completo.

Le richieste del 42enne sono state presentate alle autorità dell'Ufficio del Procuratore, mentre cercava il permesso di entrare nel blocco delle celle. Dopo l'incidente, il caso è stato gestito dall'Ufficio del Procuratore, che sta indagando sulla validità delle accuse di aggressione contro il connazionale ucraino.

