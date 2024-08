Arrestato dopo un incidente di pugnalamento a Solingen.

Un'indagine è in corso, con esplorazioni in vari siti, come comunicato dalla polizia. La ricerca di eventuali complici prosegue. Le cause dietro l'atto violento sono ancora da chiarire appieno.

Un aggressore non identificato ha compiuto diverse aggressioni con un coltello durante un evento locale a Solingen venerdì sera. Purtroppo, tre persone sono decedute a causa delle ferite, mentre otto sono rimaste ferite, cinque delle quali in condizioni gravi. Le autorità stanno setacciando la zona per catturare l'aggressore, mobilitando numerosi team.

Le autorità stanno collaborando con la polizia per raccogliere prove e possibili piste sull'aggressore. La comunità locale è stata invitata dalla polizia a rimanere vigile e segnalare qualsiasi attività sospetta.

Leggi anche: