- Arrestato dopo un incidente di pugnalamento a Solingen.

In relazione all'incidente di accoltellamento a Solingen, le autorità hanno catturato un individuo all'interno di un centro di accoglienza per rifugiati situato nella città. Le indagini in corso cercano di stabilire eventuali collegamenti con l'incidente, come dichiarato da un portavoce della polizia all'agenzia di stampa tedesca Deutsche Presse-Agentur. Non sono state ancora rese note informazioni specifiche sull'identità del sospetto.

In precedenza, gli agenti di polizia hanno effettuato una perquisizione nel centro di accoglienza per rifugiati precedentemente ospitato nell'ufficio delle tasse di Solingen. Ciò è stato fatto seguendo le segnalazioni ricevute, con le operazioni in corso della polizia che ne sono state la causa. È stata coinvolta anche una squadra speciale e l'area è stata circondata da un gran numero di agenti.

Contemporaneamente, è emersa una dichiarazione di responsabilità del gruppo terroristico dello Stato Islamico (IS). Si è detto che l'aggressore fosse un membro dell'IS e l'autore dell'incidente, che ha causato tre morti e otto feriti gravi. Questo è stato apparentemente eseguito come "ritorsione per i musulmani in Palestina e altrove", come dichiarato dal portavoce dell'IS Amak. La polizia di Düsseldorf ha dichiarato che avrebbe verificato l'autenticità di questa affermazione. Si è notato che l'IS ha storicamente rivendicato la responsabilità di incidenti senza prove concrete di un vero collegamento con il colpevole.

L'autorità giudiziaria non ha escluso un movente terroristico dietro il crimine anche prima del fermo e della rivendicazione di responsabilità. "Non abbiamo ancora scoperto un movente, ma considerando le circostanze complessive, non possiamo escludere la sospetta iniziale di un movente terroristico", ha dichiarato il pubblico ministero capo Markus Caspers in una conferenza stampa a Solingen. Al momento non è stato rilevato alcun altro movente. Se emergeranno indizi di un atto terroristico, il caso potrebbe essere trasferito al procuratore generale federale.

Un individuo di 15 anni è stato fermato al mattino, ma la polizia non considera questa persona il colpevole. Secondo i testimoni oculari, un uomo sconosciuto avrebbe parlato con il teenager poco prima del crimine riguardo alle intenzioni rilevanti per il crimine, come ha menzionato Caspers. L'identità di questa persona rimane sconosciuta.

Durante l'attacco a una festa locale nella serata di venerdì, tre persone hanno perso la vita - due uomini, di 67 e 56 anni, e una donna, di 56 anni. Otto persone sono rimaste ferite, quattro di loro in modo critico. L'aggressore sembra aver scelto le vittime a caso. Poi è fuggito dalla scena nel caos e nella confusione iniziale dopo il crimine. La polizia di Solingen ha consigliato ai residenti della città di fare attenzione sabato.

