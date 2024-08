- Arrestato di nuovo: la Romania arresta la influencer Siblings Tate

Le autorità romene hanno nuovamente preso in custodia l'influencer dei social media britannico-americano Andrew Tate (37) e suo fratello Tristan (36). Secondo quanto riferito, i due hanno subito un interrogatorio notturno giovedì presso la sede della DIICOT, l'unità specializzata romena per il contrasto al crimine organizzato e al terrorismo, a Bucarest, come riferito da Mediafax, che ha citato il loro avvocato.

In Romania, i fratelli Tate e due presunti complici sono accusati di aver costretto giovani donne a partecipare a video a contenuto per adulti distribuiti commercialmente. Si sospetta che abbiano utilizzato tecniche di manipolazione psicologica per rendere le ragazze dipendenti da loro. Gli investigatori romeni hanno scoperto sette vittime, tre delle quali figurano come querelanti nel caso. I fratelli hanno respinto tutte le accuse.

Gli ufficiali della DIICOT hanno effettuato perquisizioni in quattro delle residenze dei Tate a Bucarest e nei dintorni mercoledì. Non sono stati resi noti i dettagli dell'arresto recente dal loro avvocato, che ha solo menzionato che era per un periodo di 24 ore. Le autorità decideranno tra il carcere e l'arresto domiciliare.

I fratelli Tate e i loro sospetti complici sono stati inizialmente detenuti vicino a Bucarest il 30 dicembre 2022. La loro detenzione è stata successivamente cambiata in arresto domiciliare tre mesi dopo.

Dal mese di agosto 2023, gli imputati sono liberi, a condizione che non lascino la Romania. Hanno recentemente mantenuto un'attività sui social media, promuovendo anche discorsi d'odio che incitano alla sommossa razziale nel Regno Unito. Non è ancora stata fissata una data per il processo in Romania.

L'avvocato dei fratelli Tate ha sostenuto con forza il loro rilascio, sottolineando l'importanza della giustizia e del giusto processo. Nonostante l'esito, i fratelli hanno mantenuto la loro innocenza e continuano a negare tutte le accuse.

