Arrestato a Monaco di Baviera per aggressione mortale

Una settimana dopo un incidente mortale nel centro di Monaco, che ha coinvolto attacchi violenti e ferite alla testa fatali per un uomo di 57 anni, le autorità hanno confermato l'arresto del principale sospetto. L'annuncio è stato fatto presto al mattino, con ulteriori dettagli da condividere in seguito. Le indagini in corso si concentrano sull'accusa di lesioni personali che hanno causato la morte.

Come riportato da Bild, il sospetto è stato catturato a Düsseldorf all'età di 30 anni. Le ragioni dell'attacco rimangono sotto indagine, con indizi che suggeriscono che il sospetto e la vittima avevano una connessione nota.

Ferite alla testa

Il referto autoptico ha rivelato che la vittima aveva subito ferite, comprese quelle alla testa. Le riprese video agitate suggeriscono una conflitto turbolento del 25 settembre, secondo gli investigatori. Pochi istanti dopo, l'uomo è stato trovato in uno stato critico vicino alla fontana di Nettuno, morendo successivamente per le sue ferite.

Inizialmente, la polizia ha condotto una caccia all'uomo per diversi sospetti, arrestando alla fine due individui. Uno di loro è stato solo convocato per essere interrogato come testimone, mentre l'altro è stato trattenuto per accuse di lesioni personali e rilasciato.

Gli investigatori hanno eseguito perquisizioni approfondite in tre residenze a Monaco, credute essere l'abitazione del sospetto di 30 anni. I vestiti scoperti durante la perquisizione erano fortemente sospettati di essere stati indossati dal sospetto durante l'attacco.

La polizia ha dispiegato ampie telecamere di sorveglianza nella loro caccia al sospetto polacco, che non era registrato con una residenza fissa in Germania. Il vecchio giardino botanico, un noto punto caldo per il crimine a Monaco, è diventato il centro della loro ricerca a causa delle riprese delle telecamere di sorveglianza al momento dell'incidente.

Il referto autoptico ha classificato la causa della morte dell'uomo di 57 anni come ferite alla testa gravi, che potrebbero aver portato a omicidio o omicidio colposo. Le indagini in corso potrebbero rivelare se il principale sospetto, catturato a Düsseldorf, è responsabile di queste accuse.

