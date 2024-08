- "Arrestati i veri sospettati" dopo l'assalto

Le autorità locali hanno catturato un individuo sospettato di essere legato all'incidente di accoltellamento recente a Solingen. Il ministro dell'Interno del Nord Reno-Westfalia, Herbert Reul (CDU), ha rivelato questo fatto durante l'ARD "Tagesthemen", descrivendo il sospetto come "molto sospetto". Era stato sotto la lente d'ingrandimento della polizia per l'intera giornata prima di arrendersi infine. Un portavoce ufficiale del Ministero dell'Interno ha confermato questo, come precedentemente riportato da "Spiegel" e "Bild".

In relazione a una perquisizione effettuata in un centro per rifugiati a Solingen, Reul ha commentato che si trattava solo di un'informazione aggiuntiva che stavano esaminando. Tuttavia, non era la loro principale linea d'indagine. Invece, avevano seguito un pista promettente per tutta la giornata, che erano riusciti a chiudere solo pochi minuti prima. "Abbiamo il nostro uomo", ha annunciato Reul con soddisfazione.

A questo punto, è troppo presto per stabilire se l'arresto rappresenta un importante passo avanti. "Devo ammettere che mi sento un po' sollevato", ha detto Reul. "Siamo passati dalle semplici sospette a prove concrete".

Come riportato da "Spiegel", l'individuo arrestato è un siriano di 26 anni che è arrivato in Germania alla fine di dicembre 2022 e ha richiesto l'asilo. Finora, i servizi di sicurezza non lo avevano classificato come estremista islamico. Questi fatti sono stati confermati dall'Agenzia tedesca di stampa.

Una scena caotica si è svolta durante una celebrazione del giubileo a Solingen, Bergisches Land, venerdì sera. Un uomo, per motivi sconosciuti, ha aggredito i passanti con un coltello. Nella confusione e nel panico, è riuscito a fuggire. Purtroppo, due uomini di 67 e 56 anni, nonché una donna di 56 anni, hanno perso la vita a causa di questo. Otto altre persone sono rimaste ferite, quattro delle quali in modo grave.

