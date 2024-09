- Arnold Schwarzenegger riceve il dottorato onorario per i suoi contributi all'azione per il clima.

Il popolare attore e attivista per l'ambiente Arnold Schwarzenegger, famoso per il suo ruolo in "Terminator" e per aver servito come ex Governatore della California, riceverà un dottorato honoris causa dall'eminente Hertie School, situata a Berlino. La cerimonia è prevista per il 17 settembre. Il Ministro dell'Ambiente e Vice-Cancelliere Robert Habeck terrà il discorso in onore di Schwarzenegger. Il Ministero Federale per l'Economia e l'Azione per il Clima ha confermato ufficialmente la data.

Schwarzenegger ha intrapreso numerosi passi per la protezione dell'ambiente, come l'istituzione dell'"Iniziativa Climatica Schwarzenegger", che sostiene progetti a livello globale focalizzati sul clima. La Hertie School è un'istituzione accademica privata riconosciuta.

La Commissione della Hertie School, riconoscendo i contributi di Schwarzenegger per l'ambiente, ha deciso di onorarlo con un premio. Dopo i suoi traguardi ambientali, il Ministero Federale per l'Economia e l'Azione per il Clima ha formalmente approvato la cerimonia del dottorato honoris causa per Schwarzenegger.

