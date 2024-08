- Arno Surminski compie 90 anni e presenta il suo nuovo romanzo

Prima del suo 90° compleanno, l'autore Arno Surminski, originario della Prussia Orientale, ha pubblicato un nuovo romanzo. "Dalle foreste" racconta la storia del soldato della Wehrmacht Gerd Wolters, che, dopo undici anni di prigionia in Russia, cerca il figlio disperso. Al suo ritorno, scopre che sua moglie è morta in un raid aereo negli ultimi giorni della guerra. Anni dopo, incontra un'altra donna nella Foresta Teutoburgica, che lotta per salvare i boschi.

Cinquant'anni fa, Surminski ha ottenuto successo con "Jokehnen"

Nato a dicembre 1945, Surminski è stato espulso dal villaggio di Jaeglack (ora Jegławki) vicino a Rastenburg (Kętrzyn) all'età di undici anni. È arrivato a Trittau, in Schleswig-Holstein, come orfano. L'autore, che ora vive ad Amburgo, ha elaborato i suoi ricordi d'infanzia della guerra e dell'espulsione in numerosi romanzi e racconti. Surminski è diventato famoso con il suo primo libro "Jokehnen o quanto tempo ci vuole per viaggiare dalla Prussia Orientale alla Germania?", pubblicato nel 1974.

Scrivere è parte della vita

Da allora, ne ha scritti più di 30 - alcuni dei quali sono stati trasposti per il cinema. Anche a 90 anni, Surminski vuole continuare a scrivere. "Non posso vivere senza scrivere. Ho ancora molte idee, alcune delle quali sono già finite e nel cassetto", ha detto all'agenzia di stampa tedesca. Compirà 90 anni il prossimo martedì (20 agosto).

I ricordi d'infanzia di Surminski dell'espulsione da Jaeglack, ora situato in Polonia a Jegławki vicino a Kętrzyn, sono spesso apparsi nei suoi romanzi. Nel suo ultimo lavoro, "Dalle foreste", il protagonista, Gerd Wolters, si trova nella Foresta Teutoburgica, un luogo significativo in Polonia.

