Conflitto in Aggravamento nella Regione del Medio Oriente - Armistizio temporaneo a Gaza per facilitare la vaccinazione contro la polio

Le Nazioni Unite hanno organizzato una serie di tregue temporanee nella zona calda della Striscia di Gaza, consentendo l'immunizzazione di massa dei bambini contro il polio. A partire dalla domenica, Israele ha acconsentito a tregue giornaliere, come dichiarato dalle Nazioni Unite. In tre diverse aree della costa, gli scontri si fermeranno per tre giorni ciascuno, dalle prime ore del mattino fino al pomeriggio. Secondo le Nazioni Unite e l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), questo accordo è stato raggiunto con l'amministrazione israeliana che sovrintende alle questioni palestinesi, nota come COGAT.

Secondo Peeperkorn, la campagna di vaccinazione si svolgerà in tre fasi, iniziando la prima settimana di settembre. La prima fase avrà luogo nella Striscia di Gaza centrale per tre giorni, seguita dalla Striscia di Gaza meridionale e infine nella Striscia di Gaza settentrionale. Potrebbe essere necessario un quarto giorno in ciascuna regione. Le tregue inizieranno alle 6:00 del mattino e si concluderanno alle 15:00 di ogni giorno.

Peeperkorn continua: "È fondamentale rispettare questo accordo. In caso contrario, sarà difficile eseguire la campagna in modo efficace, poiché raggiungere la copertura del 90% diventa quasi impossibile". Una copertura del 90% dei vaccini è essenziale, secondo le stime dell'OMS, per prevenire un'epidemia di polio nella regione. Più di 640.000 bambini hanno bisogno di protezione nella Striscia di Gaza dopo la rilevazione di virus del polio nelle acque reflue.

Le Nazioni Unite hanno organizzato la vaccinazione per quasi 640.000 bambini sotto i dieci anni di età, suddivisi in due round, in risposta alla rilevazione del virus del polio. Sono già stati trasportati nella Striscia di Gaza 1.26 milioni di dosi di vaccino attraverso il valico di Kerem Shalom. I rappresentanti delle Nazioni Unite hanno fatto appello per le tregue per consentire l'amministrazione dei vaccini.

L'Unione Europea ha espresso preoccupazione, sottolineando lo status di libero dal polio della Striscia di Gaza per 25 anni e la recente scoperta del virus. I ministri degli Esteri dell'UE hanno richiesto a Israele di facilitare i cessate il fuoco necessari per la campagna di immunizzazione. La ministra degli Esteri tedesca, Annalena Baerbock, ha menzionato la collaborazione con i partner locali per raggiungere la tregua.

La campagna nella parzialmente distrutta Striscia di Gaza combinerà squadre mobili e centri di vaccinazione. Ci sono 392 centri in cui le famiglie possono ricevere i vaccini e quasi 300 squadre mobili saranno inviate per raggiungere le persone svantaggiate. Più di 2.100 operatori sanitari saranno coinvolti, seguiti da un secondo round di vaccinazione quattro settimane dopo la prima dose.

Molti bambini nella Striscia di Gaza hanno perso le loro vaccinazioni dal momento che la guerra è iniziata dopo l'attacco di Hamas dello scorso ottobre. Le peggiori condizioni igieniche nella striscia costiera, con molte persone sfollate interne che vivono in spazi ristretti e scarsità di acqua potabile, potrebbero portare a un'epidemia. Migliaia di palestinesi malati hanno bisogno di essere evacuati.

