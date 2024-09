Armi scoperte in possesso dell'ex politico dell'AfD

L'Ufficio del Procuratore Federale sta proseguendo il processo contro il gruppo legato a Heinrich XIII. Principe Reuß. Durante il loro arresto, le autorità hanno perquisito anche la residenza dell'imputato e precedente membro dell'AFD, Malsack-Winkemann. Recenti scoperte di questa perquisizione stanno emergendo.

Durante una precedente perquisizione presso la residenza di Malsack-Winkemann, un'ex parlamentare e giudice tedesca, le autorità hanno scoperto armi, almeno 60 certificati di vaccinazione falsi e ingenti somme di denaro. Questo dettaglio è stato condiviso in tribunale durante il processo di terrorismo di Francoforte contro il presunto gruppo "Reichsbürger" intorno a Heinrich XIII. Principe Reuß presso la Corte d'Appello di Francoforte. La 60enne possedeva legalmente le armi, come confermato in una nota dell'Ufficio Federale di Polizia Criminale Tedesca.

Come parte di un'operazione anti-terrorismo contro la scena "Reichsbürger" nel dicembre 2022, Malsack-Winkemann, un'ex membro dell'AFD del parlamento tedesco e giudice, è stata arrestata. L'Ufficio del Procuratore Federale sospetta che la 60enne sia un membro di un'organizzazione terroristica, presumibilmente pianificando un rovesciamento del sistema politico tedesco. La sua abitazione e un'unità di stoccaggio a Berlino sono state perquisite.

La quantità esatta di denaro trovata nella residenza di Malsack-Winkemann non è stata rivelata durante il processo, ma è stata descritta come una "somma sostanziale". Inoltre, la sua cucina era piena di cibo non consumato, alcune cose vicine alla data di scadenza.

Nel marzo 2023, Malsack-Winkemann è stata sospesa dalle sue funzioni giudiziarie dal tribunale del servizio giudiziario su richiesta dell'Amministrazione del Senato di Berlino. Ciò è avvenuto a seguito di una procedura accelerata.

Tempesta Armata del Bundestag Pianificata

Malsack-Winkemann è accusata di essere coinvolta nel pianificare una tempesta armata del Bundestag, che nega. L'obiettivo del gruppo, secondo le accuse, era sequestrare i membri del parlamento e innescare un cambiamento del sistema. È stato proiettato un video al processo, che presenta una lezione in inglese di Heinrich XIII. Principe Reuß nel gennaio 2019 a Zurigo.

Nella traduzione, Reuß viene citato dicendo che la Repubblica Federale di Germania (BRD) è uno "stato così detto", la separazione dei poteri è un'illusione. Dal termine della Seconda Guerra Mondiale, la Germania non è sovrana e la sua Legge Fondamentale non è una "costituzione".

Più di 20 Cospiratori in Giudizio

Nove imputati devono comparire in tribunale a Francoforte per aver pianificato un colpo di stato. Sono accusati di essere membri o di sostenere un'organizzazione terroristica. Un colpo di stato armato è stato pianificato, con gli imputati apparentemente disposti ad accettare vittime. Fino al verdetto, tutti gli imputati sono considerati innocenti.

In totale, 26 presunti cospiratori sono sotto processo in due procedimenti contemporanei a Monaco e Stoccarda per questo caso, rendendolo un processo complesso.

L'Ufficio del Procuratore Federale ha menzionato che le connessioni di Malsack-Winkemann con l'organizzazione terroristica sospetta sono state indagate dalla Commissione. Nonostante le sue negazioni, le prove della sua involvement nel pianificare una tempesta armata del Bundestag sono state presentate durante il processo.

Inoltre, è stato rivelato che la Commissione ha monitorato le attività di vari individui e gruppi associati alla scena "Reichsbürger", che si sospetta abbiano

Leggi anche: