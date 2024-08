- Armi per Israele - i palestinesi falliscono in tribunale

Il tentativo dei richiedenti palestinesi della Striscia di Gaza di proibire al governo tedesco di fornire armi a Israele è fallito nuovamente in appello. Il Tribunale Amministrativo Superiore di Berlino-Brandeburgo (OVG) ha respinto la richiesta cautelare di un padre e un figlio (Causa No.: OVG 1 S 45/24), come annunciato da una portavoce.

Avevano cercato di bloccare le consegne di armi attraverso un cosiddetto provvedimento cautelare, che dovrebbe fornire una protezione provvisoria fino a una decisione finale. Tuttavia, l'OVG ha concordato con il Tribunale Amministrativo di Berlino, che aveva precedentemente dichiarato tre richieste simili dei palestinesi inammissibili a giugno.

Il tribunale ha dichiarato che attualmente non è possibile prevedere quali decisioni il governo tedesco prenderà in futuro e in che condizioni legali e di fatto verranno prese. Il tribunale ha argomentato che non è possibile prevedere che il governo tedesco emetterà autorizzazioni per le consegne di armi in violazione degli obblighi legali internazionali. Gli appellanti starebbero sottovalutando la libertà di decisione del governo tedesco che deriva dalle alternative di azione.

Gli appellanti avevano presentato ricorso contro la decisione della prima istanza al tribunale superiore. Tuttavia, i giudici del 1° Senato hanno concordato con i loro colleghi e respinto il ricorso.

