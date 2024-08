Risposte ai episodi di accoltellamento - Armi e immigrazione: "Dopo Solingen, è vitale discutere apertamente di tutte le questioni"

L'allegato recente attacco terroristico a Solingen con tre vittime ha scatenato discussioni sull'inasprimento delle regolamentazioni sulle armi da fuoco e sulle politiche sull'immigrazione, proprio una settimana prima delle elezioni statali in Sassonia e Turingia.

La posizione dell'Unione: Il leader della CDU Friedrich Merz ha sfruttato l'incidente e i primi risultati delle indagini per scrivere una lettera al Cancelliere federale Olaf Scholz (SPD). Ha esortato il governo federale a invertire la sua politica sull'immigrazione, affermando in una email leakata dall'AFP: "Il problema non sono i coltelli, ma le persone che li portano in giro." Merz ha continuato: " Nella maggior parte dei casi, queste persone sono rifugiati e, nella maggior parte dei casi, sono motivate da motivi islamici."

Il leader della CSU Markus Söder percepisce carenze nei poteri delle autorità per reagire alla violenza. "Non abbiamo gli strumenti giusti per reagire alla violenza," ha detto Söder su ARD. "Se si tratta di auto, vengono effettuate perquisizioni senza motivo, ma non nelle zone pedonali."

Rapida radicalizzazione degli estremisti islamici

Il leader dell'SPD Lars Klingbeil sostiene un insieme di misure contro il terrorismo islamico. "Vediamo i responsabili che si radicalizzano in pochi mesi attraverso internet," ha detto Klingbeil ai giornali Funke.

La Ministra federale dell'Interno Nancy Faeser (SPD) dichiara una battaglia contro l'Islamismo "con la massima severità". "Stiamo attivamente discutendo quali strumenti servono per affilare la nostra lotta contro il terrore e la violenza, e quali poteri le nostre autorità di sicurezza necessitano in questi tempi per proteggere la nostra popolazione nel modo più efficace possibile," ha dichiarato Faeser prima dell'attacco di Solingen.

La prospettiva dei Verdi: "Deve esserci tolleranza zero per assassini, terroristi e islamisti," ha detto il Vicecancelliere Robert Habeck. Se i richiedenti asilo fossero coinvolti, avrebbero "perso il diritto di asilo" in Germania, ha aggiunto Habeck, chiedendo anche regolamentazioni sulle armi più severe. "Ci dovrebbero essere più zone prive di armi e leggi sulle armi più severe," ha continuato Habeck. "Nessuno ha bisogno di portare armi da taglio o da punta in spazi pubblici in Germania. Non viviamo nel Medioevo."

"Tutti gli argomenti devono essere affrontati dopo Solingen"

Cosa dice l'FDP, che in precedenza si era opposto al rafforzamento delle leggi sulle armi: ora il Ministro della Giustizia dell'FDP Marco Buschmann ha indicato il suo accordo: "Tutti gli argomenti devono essere sulla tavola dopo Solingen: la legge sulle armi non è un tabù," ha detto Buschmann su X.

La leader dell'AfD Alice Weidel scrive su X che "le radici del problema" devono essere affrontate. E' necessaria "un'immediata inversione di politica sull'immigrazione".

Il Presidente federale Frank-Walter Steinmeier si sta anche esprimendo e sostenendo un miglioramento della protezione contro gli attacchi. Su ZDF, ha chiamato per più personale per le autorità di sicurezza e un'espansione dei poteri dell'Ufficio federale di polizia criminale in caso di minaccia terroristica è anche fattibile. Chiede anche la coesione sociale. "Ora, è cruciale che non ci dividiamo e ci separiamo in Germania."

Thuringia e Sassonia votano domenica

Contesto: Un giorno dopo l'attacco con tre vittime e otto feriti, la milizia jihadista Islamic State ha rivendicato l'atto. Subito dopo, un 26enne siriano si è consegnato alle autorità. L'Ufficio federale

