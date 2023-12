Ariana Madix rompe il silenzio sullo scandalo dei tradimenti di "Vanderpump Rules" mentre gli ascolti salgono alle stelle

La Madix ha rilasciato i suoi primi commenti pubblici dopo la diffusione della notizia secondo cui il suo fidanzato di lunga data, Tom Sandoval, avrebbe avuto una relazione con la sua collega Raquel Leviss.

"Voglio esprimere la mia più sincera gratitudine per l'affetto e il sostegno che ho ricevuto da amici, familiari e persone che non ho mai incontrato nelle ultime due settimane", ha scritto Madix in una didascalia. "Quando mi sono sentita come se non riuscissi nemmeno a stare in piedi, tutti voi mi avete dato la forza di continuare e mi avete fatto superare i momenti più bui. Dire che sono stata devastata e distrutta è un eufemismo".

Il dramma ha scosso i telespettatori del reality Bravo e anche alcune costar, tra cui Lisa Vanderpump, che ha detto al conduttore Andy Cohen durante un'apparizione nel suo talk show Bravo "Watch What Happens Live with Andy Cohen" di essere "sbalordita" dalla notizia.

La Madix ha scritto nella sua nota che sa di "non essere sola", aggiungendo che "anche molti dei miei più cari amici sono in lutto per questa perdita e stanno soffrendo per questo tradimento a tanti livelli".

"Sono così fottutamente fortunata ad avere il miglior sistema di supporto del mondo e spero di poter ripagare ogni singola persona per l'amore che mi avete dimostrato", ha concluso la nota. "Quello che non mi uccide è meglio che scappi".

Sia Sandoval che Leviss si sono scusati pubblicamente con Madix. La CNN ha contattato i loro rappresentanti per ulteriori commenti.

Secondo quanto riferito, gli ascolti sono aumentati sulla scia di "Scandoval", come è stato soprannominato.

Secondo Variety e altri resoconti, il primo episodio andato in onda dopo l'accaduto è stato l'8 marzo e ha attirato 2,2 milioni di spettatori su tutte le piattaforme, con ascolti raddoppiati rispetto all'episodio della settimana precedente.

Giunto alla sua decima stagione, lo show è uno spin off di "The Real Housewives of Beverly Hills", che ha reso famosa la ristoratrice Vanderpump come membro del cast.

