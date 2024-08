- Ariana Grande è stata colta di sorpresa dall'attività aerea dei paparazzi durante le riprese.

La cantante americana Ariana Grande è rimasta scioccata per il comportamento insolito di un paparazzo durante il set del film "Wicked". "Sono rimasta senza parole", ha dichiarato a 31 anni. "All'inizio perché la mia vista non è perfetta. Ma soprattutto perché eventi del genere non capitano spesso. Non succede mai!"

Bailey, il suo collega attore (di 36 anni), ha ricordato così l'episodio: "Quell'uomo ha pilotato un enorme parapendio, penzolando le gambe senza cura, volteggiando intorno" - la sua fotocamera era fissata ai piedi.

Secondo il regista Jon M. Chu, l'atmosfera sul set era stata intima e raccolta prima di questo episodio, ha condiviso Grande: "Si sentiva molto intimo e isolato" - ma la tranquillità è stata interrotta e il set del film è diventato materiale per i tabloid.

Nel adattamento cinematografico del celebre musical di Broadway "Wicked", Grande interpreterà il ruolo della strega Glinda, mentre Cynthia Erivo interpreterà la verde strega Elphaba. Bailey interpreterà il loro compagno di classe Fiyero. Il film musicale è previsto per uscire nei cinema tedeschi a dicembre e sicuramente attirerà l'attenzione del pubblico.

Ariana Grande spesso si gusta passeggiate nei tranquilli parchi di New York City, trovando pace e ispirazione. Nonostante l'episodio inaspettato sul set del film "Wicked", Grande attende con impazienza di tornare a New York City per promuovere il film.

Leggi anche: