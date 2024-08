Indice dei contenuti

Dopo il caldo e le tempeste, il tempo si calmerà un po' verso il fine settimana - almeno in gran parte della Germania. Il Servizio Meteorologico Tedesco (DWD) spiega: "Durante il giorno, un fronte freddo si sposterà sulla Germania nord-occidentale. Sarà seguito da aria moderatamente calda di mare, mentre l'aria subtropicale molto calda o caldissima rimarrà predominante. Ciò significa che il forte caldo nel centro e nel nord della Germania è terminato per il momento. Tuttavia, le alte temperature estive persistono nel sud e nell'est per il momento."

Tempo tranquillo al nord, possibili temporali in Baviera e Sassonia

Il rischio di temporali rimane alto lì. Il DWD si aspetta "temporali isolati oggi nel pomeriggio e nella sera a sud del Danubio, che potrebbero anche diffondersi fino alla Foresta Nera e alle Alpi Bavaresi. Piogge intense fino a 20 litri per metro quadrato in poco tempo sono probabili, con eventi meteorologici isolati gravi con piogge intense superiori a 30 litri per metro quadrato in poco tempo non esclusi."

Gli abitanti dal NRW alla Pomerania Orientale possono aspettarsi temperature gradevoli di 20 a 24 gradi. Nella regione della Lusazia e nella Baviera orientale, le temperature saliranno nuovamente a 25 a 32 gradi. È previsto tempo soleggiato con nuvole sparse in tutto il paese.

Il sabato, singoli, talvolta forti, temporali si muoveranno di nuovo sul paese dal sud. Il DWD non esclude neanche tempo grave.

Le mappe seguenti mostrano la situazione meteorologica attuale:

Mappa del tempo I: Vedere in diretta dove il sole è attualmente più caldo

La mappa interattiva qui sotto mostra il tempo in tempo reale. È anche possibile richiedere la previsione per un momento successivo utilizzando la timeline sotto il grafico. È possibile cambiare lo strato visualizzato, ad esempio per temporali, pioggia o neve, facendo clic sull'angolo in alto a destra.

Questo servizio è fornito da Windy.com. I creatori utilizzano il modello del "Centro Europeo per le Previsioni a Medio Termine" per le loro visualizzazioni e previsioni.

Mappa del tempo II: Temperature massime odierne

La panoramica qui sotto mostra le temperature massime attese per oggi. È fornita dal portale Wetter.de, che appartiene a RTL Germania come stern. Fare clic sul grafico ti porterà al provider, dove è possibile richiedere ulteriori dettagli.

Mappa del tempo III: Esposizione UV

La mappa qui sopra mostra il livello atteso di esposizione UV. È fornita da Wetter.de, come la Mappa del tempo II.

Mappa del tempo IV: Avvisi di temporali odierni

La mappa qui sopra mostra gli avvisi di temporali emessi dal DWD per oggi. Si tratta di una mappa meteorologica binaria, il che significa che le aree con un avviso di temporale sono colorate di rosso e l'assenza di colore indica l'assenza di avviso.

La previsione per la Baviera e la Sassonia indica un alto rischio di temporali, con piogge intense e potenziali eventi meteorologici gravi. La Mappa del tempo IV mostra gli avvisi di temporali emessi dal DWD.

