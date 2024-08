- Argento sulla Senna: Klemet sorprese alle Olimpiadi

Oliver Klemet ha fatto sensazione nel nuoto in acque libere olimpico, conquistando un'altra medaglia per la Federazione Tedesca di Nuoto a Parigi. Il 22enne ha dovuto accontentarsi dell'argento dietro al vincitore ungherese Kristof Rasovszky. Il bronzo è andato al connazionale David Betlehem.

Per Klemet, questo terzo posto alle Olimpiadi è stato il più grande traguardo della sua carriera finora. Ha dato ai nuotatori tedeschi un finale di successo all'ultima gara dei Giochi Estivi con la sua terza medaglia. Florian Wellbrock, che aveva vinto l'oro olimpico a Tokyo nel 2021, ha concluso questa volta all'ottavo posto.

Bronzo ai Mondiali in Giappone

Klemet ha mostrato una prestazione tatticamente forte nella Senna, che era stata al centro delle discussioni a causa delle preoccupazioni sulla qualità dell'acqua nelle ultime settimane. Molti nuotatori hanno avuto problemi con la forte corrente, ma Klemet ha saputo gestirla bene. Il protetto dell'allenatore di fondo nazionale Bernd Berkhahn è rimasto nel gruppo di testa sin dall'inizio, risparmiando energie per gli ultimi due giri, dove ha conquistato il secondo posto.

Il più grande successo individuale di Klemet finora è stata la medaglia di bronzo vinta ai Campionati del Mondo del 2023 a Fukuoka, in Giappone, che gli ha garantito un posto alle Olimpiadi. Ha potuto pianificare e prepararsi per i Giochi Estivi alla Torre Eiffel sin dall'inizio, il che si è rivelato efficace.

Wellbrock rimane senza medaglie

Wellbrock, che si allena con Klemet a Magdeburgo, era in testa per gran parte della gara ma ha dovuto lasciare passare Klemet e altri concorrenti all'ultimo giro. Il 26enne ha concluso le Olimpiadi senza medaglie. Non è riuscito nemmeno a superare le batterie nelle gare dei 800m e 1500m in vasca.

Giovedì, le nuotatrici tedesche non sono riuscite a competere per le medaglie nella gara in acque libere. La campionessa europea Leonie Beck ha concluso nona, mentre Leonie Märtens è arrivata 22esima.

In vasca, Lukas Märtens ha vinto l'oro nei 400m stile libero, mentre Isabel Gose ha vinto il bronzo nei 1500m.

