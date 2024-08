- Arde un oggetto sospetto nel cortile della scuola di Amburgo

A causa di un oggetto in fiamme nel cortile di una scuola superiore a Hamburg-Wandsbek, i vigili del fuoco e la polizia sono stati chiamati per un incidente importante durante la notte. Un testimone aveva allertato il dipartimento dei vigili del fuoco poco dopo la mezzanotte, segnalando di aver visto un incendio davanti alla Charlotte-Paulsen-Gymnasium, come ha detto un portavoce della polizia. Qualcosa che bruciava era davanti alla porta, che sembrava pericoloso e tecnico. Pertanto, un esperto di disinnesco di bombe è stato chiamato sulla scena, che ha esaminato la parte più piccola e alla fine l'ha disinnescata.

Non si sapeva se era effettivamente un tipo di materiale esplosivo, ha detto il portavoce. "Non sappiamo cosa stava bruciando. Era qualcosa di più piccolo." I primi risultati suggeriscono che sia stato gettato nel cortile della scuola attraverso la cassetta delle lettere del cancello di legno. Non ci sono stati danni da incendio importanti e nessuno è rimasto ferito. L'incidente è stato risolto intorno alle 3:50. In precedenza, la stazione radio NDR 90,3 ne aveva riferito.

Le fiamme dell'oggetto in fiamme hanno causato una notevole preoccupazione, minacciando di diffondersi all'interno del cortile della scuola. Fortunatamente, l'azione rapida dei vigili del fuoco è riuscita a spegnere l'incendio prima che potesse diffondersi ulteriormente, evitando eventuali danni legati al fuoco.

Leggi anche: