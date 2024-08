Archeologi scoprono due scheletri a Pompei

A Pompeii, gli archeologi fanno spesso scoperte sensazionali. Recentemente, hanno portato alla luce i resti di due vittime dell'eruzione del Vesuvio in una piccola stanza. Mobili e un tesoro offrono anche indizi sulla vita dell'epoca.

Gli archeologi hanno scoperto i resti di due vittime dell'eruzione vulcanica catastrofica del 79 d.C. nella città sommersa di Pompeii, in Italia. I ricercatori ritengono che i resti appartengano a una donna e a un uomo che avevano cercato rifugio in una stanza durante l'eruzione del Vesuvio. Sono in corso scavi nella stanza dove sono stati trovati i resti, come annunciato dal Parco Archeologico.

I resti della donna sono stati trovati sui resti di un letto. Con lei c'erano un piccolo tesoro di monete d'oro, d'argento e di bronzo, nonché orecchini d'oro e perle. Sulla base dei mobili, i ricercatori suggeriscono che la stanza fosse la sua camera da letto. La donna e l'uomo avevano scelto questa stanza come rifugio dalla cenere e dai frammenti di roccia durante l'eruzione vulcanica.

Secondo il Parco Archeologico, la stanza era così ben sigillata che solo le stanze circostanti erano riempite di pomice. Tuttavia, questo li ha anche intrappolati all'interno, portando alla loro fine. I ricercatori hanno ricostruito i mobili presenti durante l'eruzione: un letto, un baule, una lampada, un tavolo con piano di marmo e altri oggetti.

Nella città romana sommersa ai piedi del Vesuvio, gli archeologi continuano a fare scoperte sensazionali. Nel 79 d.C., cenere, fango e lava hanno coperto la città antica dopo diverse eruzioni vulcaniche. Pompeii è stata riscoperta nel XVIII secolo. I resti conservati della morte e della distruzione forniscono ancora oggi scorci sulla vita dell'epoca. Oggi, il parco è una delle attrazioni turistiche più popolari d'Italia.

Il lavoro di scavo in corso nella stanza dove sono state scoperte le vittime ha rivelato un baule pieno di monete antiche e gioielli preziosi. Grazie al lavoro di scavo efficiente, i mobili originali della stanza, compreso il letto, la lampada e il tavolo, sono stati preservati.

